達運雙引擎發展 重新定義人類健康、美麗和醫療產業發展的未來目標

達運（6120）子公司微一生醫24日首度參展BIO Asia–Taiwan 2025亞洲生技大會，發表從研發到量產全自主技術微針貼片，以及活化應用光學微結構加工和製造技術推出的生物晶片系統解決方案，推動雙引擎發展，重新定義人類健康、美麗和醫療產業發展的未來目標。

微一生醫成立於2024年6月，專注於微針貼片技術和生物晶片系統解決方案。微針技術已成功應用於醫學美容和護膚產品的大規模生產，並計劃擴展到藥物和疫苗貼片應用。生物晶片系統是器官晶片、生物檢測晶片和相關整合平台的合適解決方案。我們的目標是推動未來醫學的進步。

微一生醫擁有多項專利（台、美、日、大陸）並且台灣工廠通過國際品質認證，包括ISO 22716、GMP認證。也預計在2025年下半年獲得QMS和ISO 13485醫療器材製造認證。

「我們很榮幸能在亞洲生技展與全球專業人士交流這項技術，」微一生醫蔡國新董事長表示，「我們相信，透過可溶式微針平台，能為無痛、安全、精準給藥開創新的解決方案」。

採用世界一流的無塵室、一流的生產設備和專業一流的技術團隊。微一生醫秉持著熱情、品質和創新，專注於醫學美容產品和生物晶片系統產品的設計、研究、開發和製造。並且提供從產品研發到生產量產全過程的客製化、一對一的專業服務。可以提供最佳解決方案和建議，以滿足從生產到交付的需求。

透過先進的微針技術，微一生醫不僅致力於美容領域，還致力於開發高效、安全的藥物輸送系統和創新的疫苗接種解決方案。透過利用微針技術的潛力，微一生醫的目標是提高治療效果，減少患者不適，促進公眾健康。微一生醫的目標是成為微針技術的全球領導者，推動醫療和美容護理的未來，並確保每個人都能獲得便利有效的治療。

微一生醫本次生技展發表旗下三款核心微針產品，橫跨醫美保養與精準醫療，包含：

可溶式微針貼片：應用於抗皺、淡斑、眼周修護等需求，以光學級高精度模具製成之生物可分解微針，能突破角質層屏障，安全有效地將活性成分輸送至皮膚深層，提升吸收效率，並具備「低痛感、高親膚性」的使用優勢。

可溶式微針滾輪：專利握柄與滾輪設計，使用方便，適用於大面積部位（如臉部、頸部、頭皮），可在短時間內完成高密度微通道製造，搭配高效精華液或面膜使用，提升吸收率數十倍。

複合式微針面膜(Combo Mask)：整合微針技術與高機能水凝膜，針對局部問題肌膚進行集中式導入，快速達到精準保養。

為呼應市場對「細胞級保養」與「再生醫療」的高度期待，MicroDoctor 本次也發表結合外泌體（Exosome）傳輸的創新應用。外泌體作為細胞間溝通的重要媒介，富含多種生長因子與修復訊號，搭配微針技術導入，可大幅提升其穩定性與滲透力。

目前展出系列中，已涵蓋包含：金盞花/積雪草外泌體、植物幹細胞萃取、類肉毒胜肽複合物等熱門活性成分，展示新一代經皮輸送平台的研發實力與市場潛力。

除了微針技術外，此次生技展微一生醫與策略夥伴整合仿生晶片核心技術、數據分析系統與自動化平台，打造一站式解決方案。透過策略夥伴研發的微流體控制技術與資料智慧分析模組與微一生醫的微結構加工與光機電整合製造服務，推出動態氣霧晶片系統、仿生器官晶片平台，此系統平台已成功應用於藥物劑型配方評估、先期藥物可行性評估以及腫瘤細胞反應分析模型等關鍵場域，獲得多家醫藥公司、醫療院所與研究單位的高度肯定。

微一生醫研發團隊專注於微結構創新應用的精密加工與光機電整合技術，透過與策略夥伴合作進一步擴大其在生物晶片系統解決方案領域的布局，致力於為全球精準醫療、動物實驗替代與個人化健康管理提供更高效、可靠且可擴展的技術平台。

「我們相信，未來的健康管理將建立在即時、精準與個人化的數據基礎上。生物仿生晶片正是推動這一變革的關鍵技術」微一生醫蔡國新董事長表示。微一生醫與策略夥伴不僅提供核心生物晶片，還結合AI分析平台與儀器整合能力，協助客戶從樣本處理到結果解讀，全流程自動化，真正實現臨床落地。

目前，微一生醫與策略夥伴正與多家國際藥廠、生技公司與醫療院所展開策略合作，致力於新型藥物開發加速並降低研發風險與動物減量，並計畫於明年推出新一代自動化設備與數據平台，加速市場佈局。隨著全球對快速診斷與精準醫療的需求日益提升，微一生醫將持續以創新為核心，攜手策略夥伴與產學研各界推動生物晶片技術的臨床應用與商業化，加速新藥開發與精準醫療的轉型升級。我們設想未來新藥開發不再依賴動物試驗，減少生命的犧牲，推動新藥開發往更快、個人化的精準醫療方向發展。微一生醫致力於為人類健康和醫學進步做出貢獻，符合「確保健康的生活方式，促進各年齡層的福祉」的可持續發展目標。