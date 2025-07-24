福衛八號第一顆衛星完成全功能測試 8月底起運赴美國、10月發射升空

國家太空中心24日宣布，台灣首個自製光學遙測衛星星系—福衛八號的第一顆衛星（FS-8A）經歷一連串火箭與太空環境驗測，已完成全功能測試，代表衛星驗證完畢，可以準備發射。國家太空中心規畫8月初運送前審查（Pre-Shipment Review, PSR）通過後，即可運送至美國加州范登堡空軍基地，10月搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter 15航班發射升空。

國家太空中心（TASA）表示，福衛八號計畫是「第三期國家太空科技發展長程計畫」所規劃執行的第一個先導型高解析度光學遙測衛星計畫。計畫發展6顆原始解析度1米、經TDI處理可達次米解析度，另發展2顆原始解析度次米的光學遙測衛星，今年起逐年發射，佈建衛星於561公里的太陽同步軌道構成星系。

TASA主任吳宗信表示，福八計畫經歷疫情、構型改造等波折使得時程推遲，環境測試的過程中，問題也陸續浮現，有賴福八團隊耐心解決。相較福衛五號，福衛八號可達次米解析度，如能順利執行任務，代表台灣的太空科技再度提升。福衛八號完成星系佈建後，可提供每日多次再訪能力與全球覆蓋的衛星影像，以滿足國家安全、災害防救等需求。

福衛八號計畫主持人劉小菁說明，在衛星運出廠房前，需通過火箭與太空環境測試，確認禁得起火箭發射過程與後續在太空運行時，真空與劇烈溫差等嚴苛考驗。這些環境測試主要包含電磁相容測試、振動測試、音震測試、熱真空測試、分離爆震測試等。完成各環境的測試後，計畫團隊透過全功能測試，確保衛星系統、次系統功能皆能正常運作。

測試範圍也包含FS-8A的科學酬載—國立成功大學團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」可進行地面伽馬射線閃光 (terrestrial gamma-ray flash, TGF) 的起源與觸發機制，及進行電離層觀測。

劉小菁說，由於衛星升空後就無法維修，必須在地面測試階段盡可能找出所有可能問題加以排除，因此發現錯誤對團隊而言是好事。這次FS-8A全功能測試時，發現因為飛行軟體最後版本移除了除錯模式，造成對推進次系統指令傳送不如預期，所幸在團隊努力下，只卡關三天就找出問題並順利解決。

福衛八號整測子計畫負責人葉嘉靖說，FS-8A組裝與測試總時程超過一年，其中「熱真空測試」最為關鍵與挑戰，嚴重甚至可能造成衛星損傷，被視為衛星的「魔王關」。然而團隊在測試前準備、測試操作、功能驗證與數據整理分析都及時發現問題並加以解決，將原本預估需要一個月時間的熱真空測試縮短到兩週完成，難能可貴，表示TASA在衛星技術已漸趨成熟。