台灣大、輝達合作「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」 會員突破40萬人

台灣大哥大（3045）與輝達（NVIDIA）合作營運的雲端遊戲服務「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」，自2020年上線，台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務上線以來，會員數已突破40萬人，2025年整體付費會員年增率達27%，付費日活躍用戶（DAU）亦成長37%，顯示雲端遊戲市場需求持續升溫。

看準玩家對遊戲效能與彈性遊玩時間的雙重期待，台灣大宣布，正式推出全新「鈦金方案時數制」，主打依遊玩時數計費，使用者可依個人需求彈性調整支出，更貼合當前「使用即付（pay-as-you-go）」的消費趨勢。

李芃君指出，台灣大關注雲端市場趨勢，著眼長線經營遊戲開發商，積極佈局遊戲事業新科技引擎，透過推出具彈性的計費方式與持續優化用戶體驗，積極搶占次世代娛樂市場的關鍵戰略位置。

台灣大表示，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」於21日推出全新「鈦金方案時數制」，每月200元基本入會費即可擁有五小時的遊戲時間，採時數計費的彈性訂閱模式，讓玩家可依據個人需求，彈性選擇加購遊玩時數，延長遊戲體驗時間。

此外，「鈦金方案時數制」支援4K、120FPS畫質，結合NVIDIA Reflex技術，媲美高階桌上型電腦遊戲效能，隨時隨地暢玩最高效能的雲端遊戲。

台灣大也宣布，即日起至9月28日推出「玩多玩少我決定，我的時數我做主」為期十周的線上活動，凡申辦或預約訂閱「鈦金方案時數制」的會員即可參加抽獎，每週將抽出1名幸運得主獨得5,000元mo幣，以及50名會員獲得STEAM點數100點。

為優化服務體驗，台灣大宣布，即日起停止販售「白金方案」，並同步關閉「基本方案」申請。白金方案將於2025年10月31日正式終止服務。現有白金方案會員，可於GeForce NOW雲端遊戲服務官網預約申辦全新「鈦金方案時數制」，新方案將於白金方案服務結束後自動接續生效，並可參加週週抽5,000元mo幣，以及STEAM點數100點；針對續扣日在2025年10月31日後的會員，台灣大將自8月中起陸續辦理退費，或依剩餘未用的期數轉換為「鈦金方案時數制」會員，並額外加贈一個月免費會籍。此外，原「鈦金方案」之會員，只要維持原鈦金方案會員身分續訂不中斷，訂閱價格將不受新制影響。