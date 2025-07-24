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陸資內卷嚴重 傳華為中興PCB供應商破產…掀市場議論

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

大陸PCB廠商內卷嚴重，大陸市場傳出華為中興PCB供應商東莞五株破產，引發市場議論。

依據大陸地方消息，東莞五株的發展歷程頗具傳奇色彩，其資產基礎源自對雅新電子（東莞）有限公司的司法重組。雅新電子作為台灣上市公司雅新實業（Yah Hsin Industrial）在大陸的重要生產基地，因2008年全球金融危機衝擊及母公司經營困境而陷入破產危機。2010年經東莞市中級人民法院裁定，雅新電子正式進入破產清算程序，其包括現代化廠房、先進生產設備及工業用地在內的核心資產被納入司法拍賣範疇。

2025年東莞五株的經營危機逐步顯現關鍵性轉折。4月，上市公司方邦股份（SH:688020）在年度財務報告中首次披露風險提示，針對東莞五株的應收帳款計提166萬元壞帳準備，並在附註中明確指出「鑒於客戶資金鍊緊張，款項收回存在重大不確定性」。這一財務信號成為行業關注的重要風向標。至7月，隨著法院正式受理破產審查申請，標誌著東莞五株的經營困境進入實質性處置階段。

PCB 破產 華為 上市公司

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