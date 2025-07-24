思科攜手資安院 啟動NPO資安共學計畫

全球網路與資安領導品牌思科今天宣布，正式攜手國家資通安全研究院啟動「NPO資安共學計畫」，計畫導入思科網路學院（Cisco Networking Academy）教材與平台資源，協助台灣非營利組織（NPO）提升資安意識與初步防護能力，打造公益數位防線。

思科強調，隨著非營利組織在數位轉型中日益依賴科技，對資安防護的需求也逐漸浮現。然而，由於多數NPO未納入資安法規範，相關資源與訓練機會相對有限。此計畫將於全台推動，期望透過跨界合作打造永續、可信賴的公益資安生態系，回應NPO面對日益複雜的數位風險挑戰。

數位發展部部長黃彥男、國家資通安全研究院院長林盈達、國家資通安全研究院主任鄭瑋、思科全球資深副總裁暨全球創新長Guy Diedrich、思科全球副總裁黃志明和思科台灣總經理林岳田出席思科與資安院的「NPO資安共學計畫啟動儀式」。

思科與資安院攜手推動「NPO資安共學計畫」，從資安課程及資安架構師課程兩方面下手，資安課程由思科提供課程內容與平台資源，資安院負責在地招募與社群經營。課程結合國際教材與在地實務，內容涵蓋個資保護、常見攻擊手法與風險應對，協助第一線成員即使沒有相關背景，也能建立基本的資安觀念與操作信心。

此外，資安架構師課程則是進階課程，針對關鍵人員設計，協助其在NPO組織中主導資安工作。課程內容包括如何設計具韌性的資安環境、管理事件應變，以及針對資源分配與基礎設施做出長遠決策。

思科和資安院雙方期望以「Cyber Skills for Good」為核心理念，讓資安教育從企業延伸至公益領域，強化台灣整體的數位韌性。

黃彥男表示，非營利組織在台灣社會發展中扮演重要角色，無論是照顧弱勢或推動永續。隨著數位轉型，這些組織也面臨日益複雜的資安風險，必須以更穩健的資安防護來維護社會信任。數發部肯定並支持國際合作模式，藉由引進國際資安資源，協助非營利組織提升數位防護能力。感謝思科與資安院團隊的努力，共同打造安全、可信賴的公益數位環境。

國家資通安全研究院院長林盈達表示，「隨著社會加速數位轉型，非營利組織所面對的資安挑戰也愈加多元。資安院很高興能與思科合作，共同推動一套專為公益領域量身設計的資安共學課程。透過結合國際教材與在地經驗，我們希望讓資安知識真正走入第一線現場，協助NPO強化數位防護能力，讓每一份公益行動，都能在安全環境中穩健前行，與社會一同共好」。

思科台灣總經理林岳田也指出，「思科深耕台灣超過28年，一路陪伴台灣企業與人才邁向數位轉型。我們與在地大學合作成立AI實驗室、導入AI打造智慧安全校園。很榮幸這次與資安院攜手，將這些經驗擴展到非營利組織，為他們量身打造資安共學課程。透過這項行動，我們希望協助更多公益組織在推動社會價值的同時，也能穩健守護數位信任，打造更具韌性的台灣」。