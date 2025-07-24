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高中生走進半導體世界！國研院與台積電共推科普營 培育未來科技力

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國研院與台積電共推高中科普營，培育未來科技力。圖為高中生進行實驗課。圖／國研院提供
國研院與台積電共推高中科普營，培育未來科技力。圖為高中生進行實驗課。圖／國研院提供

為推動半導體教育向下扎根，國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心）攜手台積電（2330），共同打造一日探索式學習課程，24日辦理第一場「國研院半導體中心&台積電高中生半導體科普營」（晶片製造模組），讓高中學生實地走進半導體中心晶片製造現場，體驗半導體製程的關鍵技術，並與半導體工程師直接對談，激發對科技的好奇與未來學涯方向的思考。

「國研院半導體中心&台積電高中生半導體科普營」系列課程由台積電全額贊助、國研院半導體中心規劃執行，採開放報名、抽籤錄取方式，吸引全台高中生熱烈參與。為照顧不同地區學生的學習機會，營隊分別於半導體中心新竹基地與台南基地舉辦，期望讓北中南學生皆能就近參與、深入體驗。

國研院表示，課程類型分為「IC設計模組」與「晶片製造模組」兩類，內容涵蓋晶圓製程技術簡介、電子設計自動化（EDA）設計平台操作體驗、量測與檢測實務介紹、製程牆展示與產業歷史分享等主題，並由國研院半導體中心的工程師現身說法，介紹半導體在現代生活中的應用與影響。透過理論與實務並重的安排，協助學生建立科技素養、提早理解產業結構、發展未來職涯觀點。科普營第一期規劃將連續辦理3年，預計讓4,800位高中生參與，扎根半導體人才培育。

國研院半導體中心侯拓宏主任表示，這場營隊的意義不僅在於知識的傳遞，更是一個讓年輕學子接觸產業、理解科技的起點。我們希望學生們能在仍懷抱好奇的年紀，親眼見證、親手體驗科技的魅力，從而對未來有更多元的想像與選擇。

國研院半導體中心近年積極推動半導體人才向下延伸的培育計畫，結合研究資源與產業夥伴的能量，期望從高中階段就建立學生對科技產業的基本理解與實作能力。未來半導體中心將持續與台積電及產業界夥伴攜手合作，擴大相關教育與培訓計畫，接軌產業，為台灣科技發展厚植人才根基。

國研院與台積電共同舉辦一日高中科普營，規畫連續辦理三年，並分別於半導體中心新竹基地與台南基地舉辦。圖為無塵室解說。圖／國研院提供
國研院與台積電共同舉辦一日高中科普營，規畫連續辦理三年，並分別於半導體中心新竹基地與台南基地舉辦。圖為無塵室解說。圖／國研院提供

營隊 半導體 台積電 高中生

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