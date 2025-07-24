Google 資本支出850億美元 台協力廠廣達英業達吃定心丸

Google（谷歌）母公司Alphabet近日公布第2季財報，其整體成績亮眼，營收與獲利都比市場原先的預期都還要更好。而團隊為了滿足AI發展所需，也由執行長皮伽（Sundar Pichai）代表宣布，全年資本支出預算將大幅拉高至850億美元，並在AI和雲端服務方面加碼投資。對此，市場則看好，團隊訂定資本支出毫不手軟的態度，將為主要協力的代工廠廣達（2382）、英業達（2356），今年走勢起到穩定軍心的效用。

谷歌母公司Alphabet近日透露，2025年資本支出預期將達到850億美元，比先前預測提高100億美元。消息出爐後，公司股價在盤後交易中一度下跌，反映投資人擔心Alphabet在AI競賽中面臨的成本壓力，直到執行長皮伽解釋這些投資是為了滿足客戶需求，股價才有所回升，盤後上漲近2%至每股195.11美元，也帶動博通（Broadcom）和輝達（Nvidia）股價上漲。

對此，皮伽也在財報後會議中表示，我們在AI基礎建設方面的投資，對於滿足雲端客戶不斷成長的需求至關重要。回顧上季，Alphabet營收年比成長14%至964.3億美元，高於分析師預估的940億美元；淨利成長近20%至282億美元，每股盈餘2.31美元，高於市場預期的每股2.18美元。其中，雲端業務Google Cloud營收勁增近32%，是帶動整體營收成長的動力。

此外，對Alphabet而言，還有一項重大利多，就是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最近將Google Cloud納入其雲端運算供應商名單，而這也凸顯OpenAI正試圖擺脫對其主要支持者微軟的過度依賴，進行供應多元化。面對市場的需求擴張態勢，以及Alphabet大動作推升今年全年資本支出預估，外界解讀是對AI市況的持續看好。

而面對Alphabet將2025年的資本支出大幅增加，外界則認為將對主要的兩大協力廠商廣達、英業達帶來挹注，而有關台系AI概念股2025年營運表現，也有望再吃下「定心丸」，並在今年持續受惠。