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Check Point Research 數據顯示 台灣仍是亞洲被網路攻擊最嚴重地區

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Check Point Research 數據顯示，台灣仍是亞洲被網路攻擊最嚴重地區。圖／AI生成
Check Point Research 數據顯示，台灣仍是亞洲被網路攻擊最嚴重地區。圖／AI生成

全球網路安全解決方案業者Check Point Software Technologies的威脅情報部門Check Point Research數據顯示，2025年第2季全球各組織每周遭受網路攻擊的次數平均為1,984次，相較2024年同期增加21%，與兩年前相比更增長58%。台灣受網路攻擊情況尤為嚴重，平均每周遭受4,055次攻擊，位居亞太地區之首。

在全球各產業遭受攻擊方面，教育與研究機構受攻擊最多，每周平均遭受4,388次攻擊（年增31%），顯示其資安防護資源相對不足，學生與教職員身份資料的高利用價值為可能遭受攻擊的主因。

其次為「政府與軍事機構」每周平均2,632次攻擊（年增26%），主因則因其掌握的敏感資料，與潛在對地緣政治的影響力。「通訊業」每周平均遇到2,612次攻擊（年增38%），原因則因其為國家關鍵基礎設施之一，掌握大量使用者資訊。

非洲仍是當季平均遭受最多網路攻擊的地區，每周平均3,365次攻擊，年增14%，其次是亞太地區，每周平均 2,874次攻擊，年增15%。

台灣平均每周遭受4,055次攻擊，位居亞太地區之首。從今年1月至7月初，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周遭受8,139次攻擊）、政府與軍事機構（5,042次）和製造業（4,983次）。

另外，勒索軟體風險持續高漲，2025年第2季總計通報達1,600起事件。以北美地區為大宗，占所有通報案件的 53%，其次為歐洲（25%）。

對台灣來說，目前最猖獗的惡意軟體為Remocs。台灣常見惡意軟體包括兩種遠端存取木馬（Remcos與Agent Tesla）、兩種竊密軟體（Androxgh0st與AZORult）與一種殭屍網路（Androxgh0st）。今年1至7月初，台灣最常見的漏洞利用類型是資訊外洩，影響78%組織。

惡意軟體 網路攻擊

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