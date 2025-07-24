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2奈米與日本客戶需求強 閎康下半年營運逐季升溫

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供

閎康（3587）23日除息順利填息，法人分析，閎康營運谷底已過，第3季開始獲利將明顯季增，第4季續升溫，2026年營運也看成長，成長動能包含日本北海道實驗室2nm的檢測需求，以及AI晶片檢測需求。

閎康累計今年上半年營收26.12億元，年增5.6%，閎康說明，成長動能來自日本實驗室成長及台灣實驗室需求重回成長趨勢。

目前除輝達（NVIDIA）外，全球五大AI晶片大廠（AMD、Intel、Amazon、Google、Meta）皆已在新專案導入預燒測試，帶動高功率老化測試需求大增。法人預期，閎康相關業績將自今年第4季起明顯發酵，明年上半年進入爆發期。

閎康先前提到，為執行公司全球化布局策略並持續精進差異化分析技術優勢預估今年整體資本支出約新台幣16〜18億元，在台灣將投資原子級穿透式電子顯微鏡及超高功率老化測試機台，掌握台灣及歐美客戶新製程及新產品開發需求。

在日本，閎康董座謝詠芬提到，為配合當地先進製程客戶設置北海道第三實驗室已於今年一月成功量產，且不排除繼續規畫日本第四實驗室以持續深耕當地客戶。在中國大陸持續滿足當地半導體供應鏈自主化需求，以差異化加值服務創造對客戶更高附加價值。

閎康 日本 老化

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