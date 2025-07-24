聽新聞
0:00 / 0:00

科學園區政策環評 過關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部環評大會昨（23）日開會，針對國科會所提「新設科學園區政策環評」徵詢意見，順利過關。國科會於會中指出，為維持台灣在半導體與AI產業的國際領先地位，超前部署至2050年園區用地，預計此次修正後，可支撐未來半導體三至四個先進製程世代用地。

國科會表示，目前已經核定的13處園區，已經有4,472公頃正營運中，未來開發或規劃中用地只剩下869公頃。

依原本政策環評，國科會估2036年新增1,000公頃，考慮產業實際需求已超乎預期，為因應擴廠需求，規劃至2050年再新增2,000公頃用地，解決產業缺地問題。

國科會表示，隨先進製程快速演進，積體電路先進製程複雜度與設備密度大幅提升，對基地空間需求也隨之增加，必須預留大面積基地。據估算一個世代（含廠房、附屬設施、上下游產業鏈）約需250至300公頃產業用地，以科學園區產業用地占比50％計算，每一世代所需園區總面積約500至600公頃，這次修正新增2,000公頃用地，等於是新增足以支撐未來三至四個製程世代升級與產線擴充用地。

國科會大動作新增園區土地需求，引發環團質疑。環委審查時也新增徵詢意見，建議新設科學園區前，國科會應先責成相關單位盤點設置地點鄰近工業區的閒置、未出租或未利用土地狀況，優先檢討活化利用已劃設的工業用地，或評估已遭汙染土地新設科學園區可行性。

環評 半導體

延伸閱讀

台師大IRB主委：計畫與實際執行不同

粉絲快看！首座寶可夢常設園區來了 2026春季將於日本東京開幕

台師大女足抽血案延燒！檢調約談4參與研究在學生「不包含簡奇陞」

科學園區需地暴增3倍 環團痛批搶地、毀農、毀環境

相關新聞

德儀財測蒙塵 車用拉警報 台積電、世界也保守看待

德州儀器（TI）因本季財測差強人意，引發市場擔憂川普關稅帶來的需求激增可能只是曇花一現。德儀股價在美股23日早盤應聲重挫...

黃仁勳端新菜 供應鏈樂透 打破x86、安謀寡占態勢

輝達創新再邁步，其關鍵的統一計算架構（CUDA）將破天荒支援RISC-V指令集架構處理器，打破過往x86和安謀（Arm）...

馬斯克AI大募資 帶旺台廠 旗下xAI一個月內接連發動6,500億元籌資

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，旗下AI新創公司xAI甫於7月初籌得百億美元（近新台幣3,000億元）銀彈，傳出又要發動...

國科會晶片驅動產業創新 奏功

國科會將於今（24）日行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級成果」，據了解，國科會推動相關計畫至今，已與至少59家業者合作...

車用半導體庫存去化速度 不如預期

車用半導體市場在這幾年表現顯得黯淡，分析師認為，主應是原先的庫存去化速度不如預期，這也代表這些日子以來的市場需求並沒有那...

科學園區政策環評 過關

環境部環評大會昨（23）日開會，針對國科會所提「新設科學園區政策環評」徵詢意見，順利過關。國科會於會中指出，為維持台灣在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。