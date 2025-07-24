科學園區政策環評 過關

環境部環評大會昨（23）日開會，針對國科會所提「新設科學園區政策環評」徵詢意見，順利過關。國科會於會中指出，為維持台灣在半導體與AI產業的國際領先地位，超前部署至2050年園區用地，預計此次修正後，可支撐未來半導體三至四個先進製程世代用地。

國科會表示，目前已經核定的13處園區，已經有4,472公頃正營運中，未來開發或規劃中用地只剩下869公頃。

依原本政策環評，國科會估2036年新增1,000公頃，考慮產業實際需求已超乎預期，為因應擴廠需求，規劃至2050年再新增2,000公頃用地，解決產業缺地問題。

國科會表示，隨先進製程快速演進，積體電路先進製程複雜度與設備密度大幅提升，對基地空間需求也隨之增加，必須預留大面積基地。據估算一個世代（含廠房、附屬設施、上下游產業鏈）約需250至300公頃產業用地，以科學園區產業用地占比50％計算，每一世代所需園區總面積約500至600公頃，這次修正新增2,000公頃用地，等於是新增足以支撐未來三至四個製程世代升級與產線擴充用地。

國科會大動作新增園區土地需求，引發環團質疑。環委審查時也新增徵詢意見，建議新設科學園區前，國科會應先責成相關單位盤點設置地點鄰近工業區的閒置、未出租或未利用土地狀況，優先檢討活化利用已劃設的工業用地，或評估已遭汙染土地新設科學園區可行性。