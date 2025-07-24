車用半導體庫存去化速度 不如預期

車用半導體市場在這幾年表現顯得黯淡，分析師認為，主因是原先的庫存去化速度不如預期，這也代表這些日子以來的市場需求並沒有那麼好。而當前還有川普政策的雜音干擾，以及中國電動車市場競爭太過激烈的因素影響，後市仍待觀察。

車用半導體一度在新冠肺炎疫情期間供需失衡，出現超額下單情形，但是等市況緩解之後，不得不努力去化庫存，一路調整至今都還沒有太明顯的起色。

供應鏈業者表示，其實上半年車用產品的表現不算太差，在大環境變數眾多的情況下，可能有些客戶因應關稅議題而提前拉貨，但是近期跟客戶端討論下半年的需求時，有些客戶動能跟上半年差不多。