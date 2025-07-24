德儀財測蒙塵 車用拉警報 台積電、世界也保守看待

德州儀器（TI）因本季財測差強人意，引發市場擔憂川普關稅帶來的需求激增可能只是曇花一現。德儀股價在美股23日早盤應聲重挫近12%。

在車用龍頭德儀財報暗示川普關稅急單消退，車用還未看見復甦跡象之際，先前台廠包含台積電（2330）、世界在法說會上也多保守看相關車用復甦跡象。

德儀財報暗示車用未見復甦跡象 圖／經濟日報提供

台積電今年7月法說會對車用未多加著墨，主要聚焦AI成長，不過先前曾在2024年因車用半導體市場復甦比預期緩慢而下修全球半導體展望。世界先進前一次法說會上也提到，今年下半年能見度仍不高，但仍期待無關稅因素下期待下半年成長，後續關稅影響需持續觀察。

德儀在美股22日盤後公布，本季營收預估將介於44.5億美元至48億美元之間，彭博資訊訪調分析師的平均預期為45.7億美元，其中部分預測可達48億美元；德儀預估本季每股盈餘約1.48美元，略低於分析師平均預估。

在財報說明會中，德儀高階主管未能減輕分析師疑慮，展望前景時語調悲觀，以致盤後股價大跌。

截至22日收盤，德儀今年來股價上漲了15%，受益於半導體相關股票的普遍上漲。

德儀上季營收44.5億美元，每股純益1.41美元，均優於分析師預估的營收43.6億美元、每股純益1.35美元。

德儀上季營收雖成長16%，但分析師擔心，關稅與貿易爭端是否會打擊尚處於早期階段的銷售復甦。

德儀執行長伊蘭則是提到，車用晶片的市場「尚未復甦」。他也點出上季中國大陸市場營收激增32%，成長「略顯過熱」，因此對本季的展望持更謹慎態度。

德儀是類比IC大廠，也是美國最大的半導體製造商，產品線廣泛。包括蘋果、福特、輝達，以及SpaceX等，都是德儀的重要客戶。

以本季財測的中位數來看，德儀營收年增率為11%，成長速度較上季放緩。不過利薩爾迪表示，公司仍有信心，全年營收最終能超越其先前的200億美元高點。然而，美中科技對抗未止，加上川普政府加徵關稅，也令市場擔憂價格上漲與需求放緩。