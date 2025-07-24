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國科會晶片驅動產業創新 奏功

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

國科會將於今（24）日行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級成果」，據了解，國科會推動相關計畫至今，已與至少59家業者合作晶片應用，涵蓋電子、光電、資訊、生技、醫材、農業等領域。

國科會透過跨部會合作，串聯產學研能量，從研發到量產，建立完整機制，實質擴大產業參與及鏈結效益。據了解，推動成果已促成共26件計畫與產業合作，參與合作業者家數約59家，其中，電子、光電、資訊類業者15家，包括瑞昱、廣達、聯詠、世界先進等大廠皆榜上有名，生技、醫材與農業類業者16家，另有模具、材料等其他類業者兩家，晶片應用已廣泛延伸至多元產業結構。

推動過程中，政府以產學研合作為基礎，結合臨床與場域驗證，協助產業將晶片從開發導入實際應用。統計指出，目前產學研合作共31案，參與的國內外學研機構共20家，包括東京大學、台灣大學、成功大學、中研院等；臨床場域實證部分，醫療單位12家、農業場域四家，形成橫跨醫療與農業的應用鏈結。

在產業層面，新創與中小企業參與度高，共33家。這些企業透過政府支持與場域合作，得以進入試量產階段，實現產品落地。相關晶片應用項目包括新世代解序生醫晶片技術與平台、巴金森氏症數位治療裝置、可攜式腦磁之大腦活性診斷晶片系統等重要成果。

晶片 農業 生技

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