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黃仁勳端新菜 供應鏈樂透 打破x86、安謀寡占態勢

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達創新再邁步，其關鍵的統一計算架構（CUDA）將破天荒支援RISC-V指令集架構處理器。路透
輝達創新再邁步，其關鍵的統一計算架構（CUDA）將破天荒支援RISC-V指令集架構處理器。路透

輝達創新再邁步，其關鍵的統一計算架構（CUDA）將破天荒支援RISC-V指令集架構處理器，打破過往x86和安謀（Arm）架構在AI與高速運算（HPC）寡占態勢，讓RISC-V架構開始進資料中心與AI市場，催動全球AI產業更蓬勃發展。

輝達已是RISC-V國際聯盟的董事會成員，如今更進一步相挺導入AI與HPC領域，為RISC-V架構帶來更大商機。

台廠中，聯發科轉投資晶心科為RISC-V架構指標大廠，受惠最大，也讓台灣在全球AI產業再添新勢力。

晶心科董事長林志明對輝達相關新策略正面看待，強調「這對於RISC-V社群與晶心科而言都是好消息。」林志明強調，今年持續看好包括AI、車用、應用處理器及安全監控等「3A1S」應用的動能。

大型雲端服務供應業者（CSP）Meta是晶心科（6533）的大客戶之一，Meta曾對外揭露，其第一代自製MTIA加速器就是採用晶心科RISC-V架構IP。

CUDA是輝達獨創的運算平台和程式設計模型，用以充分利用GPU的高度平行運算能力，加速各種複雜的運算任務，讓開發者能將AI訓練、深度學習、量子模擬等繁重運算集中交由GPU處理，不僅提升速度，也降低記憶體耗損，還提供零門檻開發工具，加速AI普及。

利用CUDA技術，原本需要花費數天才能完成的運算任務，現在只需數小時甚至數分鐘即可完成。業界直言，CUDA的成功，正是輝達執行長黃仁勳堅持「軟硬整合」策略的最佳例證，也是輝達成為市值超越蘋果、微軟等科技巨頭的關鍵之一。

過往輝達CUDA主要支援x86與安謀架構指令集架構處理器。陸媒報導，輝達硬體工程副總裁Frans Sijstermans於 2025年中國RISC-V高峰會宣布，輝達CUDA軟體平台將支援RISC-V指令集架構處理器。

輝達這項創新，不僅為開源架構RISC-V開啟進入資料中心與AI市場的大門，也讓輝達同步掌握x86、安謀、RISC-V等三大晶片架構陣營大商機。

陸媒指出，過去x86與安謀架構之所以在AI與HPC領域居於主導地位，就是因為與CUDA架構高度整合。RISC-V雖然有開源與可擴展性的優勢，但因為缺乏CUDA等支援，過往其實較難以躍居主流應用。隨著RISC-V搭配CUDA，有望彌補過去當地市場上AI訓練與推理基礎設施的缺口。

有了輝達這個AI大咖助陣，業界人士提到，可將前述動作視為輝達對RISC-V生態系的認可與背書，有助於壯大RISC-V生態系。

業界也認為，未來以RISC-V指令集設計的中低階GPU，將有機會整合進輝達的CUDA生態系統，這將可鼓勵業界採用RISC-V處理器或指令集來設計圖形處理系統，帶動更多創新應用。

AI 輝達 晶心科

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