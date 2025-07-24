馬斯克AI大募資 帶旺台廠 旗下xAI一個月內接連發動6,500億元籌資

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局，旗下AI新創公司xAI甫於7月初籌得百億美元（近新台幣3,000億元）銀彈，傳出又要發動規模更大的120億美元（逾新台幣3,500億元）募資，展現在與Open AI等勁敵的AI模型爭霸戰中取得領先企圖心。

xAI持續籌措銀彈，不到一個月內接連發動總金額高達220億美元（約新台幣6,500億元）的大型募資，在AI賽局中加大衝刺力道，積極推進打造第二座超大型資料中心Colossus的腳步，將砸重金大買輝達AI晶片，擴大採購AI伺服器，法人看好，鴻海（2317）、英業達、緯創及神達等協力廠，營運熱轉。

馬斯克積極籌銀彈衝AI 圖／經濟日報提供

馬斯克22日在社群媒體平台X上發文表示，xAI的目標是五年內部署相當於5,000萬顆輝達H100 GPU的運算能力。目前H100主要用於訓練AI及讓聊天機器人運作。

馬斯克也在另一則發文中表示，xAI位於田納西州孟菲斯的Colossus超級電腦GPU搭載量已增加至23萬顆，其中包括3萬顆輝達GB200晶片。xAI目前正在打造第二座Colossus，該資料中心將容納55萬顆由GB200晶片與更先進的GB300晶片組成的GPU。

為滿足大規模AI算力建設的龐大資金需求，據知情人士透露，xAI與私募基金Valor Equity Partners合作洽談融資計畫，預計將向私募市場募集資金，用於採購大量的輝達高階AI晶片，再租賃給xAI使用，支撐Colossus建設計畫，以減緩xAI前期資金壓力。

xAI首座資料中心Colossus位於孟菲斯，僅花122天就完工，初期搭載10萬顆輝達GPU，之後又在92天內擴增至20萬顆。馬斯克先前曾設下最終部署100萬顆AI晶片的目標，以因應旗下Grok聊天機器人的AI運算需求。

由於戴爾為xAI重要合作夥伴，為其AI伺服器機櫃主力供應商，緯創則獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），也為戴爾進行系統組裝。隨著xAI大力衝刺AI基礎建設，將點燃AI伺服器建置引擎，緯創在戴爾AI伺服器供應鏈坐擁最大占比，營運率先受惠，鴻海、英業達及神達也將雨露均霑。

鴻海手握四大CSP的AI伺服器訂單，以及三大CSP的ASIC伺服器訂單。鴻海董事長劉揚偉之前表示，目前AI伺服器訂單滿手，今年AI伺服器業績將一季比一季好，可望突破兆元。

緯創總經理林建勳先前也表示，AI伺服器訂單能見度已看到明年5月，至少未來一年訂單動能都很強勁。