風災釀網路斷訊 電信業強化通訊韌性

颱風丹娜絲造成南部多處網路斷訊，引起立委及社會各界對通訊韌性的高度關注。遠傳、台灣大今天陸續表示，對高抗災基地台、推動纜線地下化及增加衛星車等措施，均樂見且願意積極配合。

颱風丹娜絲侵襲導致南部多處電信設備受損，波及網路訊號，電信業者已歷經多日修復。遠傳表示，在這次風災中，電信業者身為重大受災戶，為了讓民眾盡快恢復通訊，工程師均冒著危險搶修。

遠傳指出，對於民意代表所提強化通訊韌性政策，包含高抗災基地台、移動式緊急發電機、行動通訊車、光纜地下化等措施，遠傳樂見且願意積極配合政策辦理，期待政府、企業、民代、民眾共同面對挑戰，建立更具韌性的通訊環境。

台灣大哥大表示，感謝立委及社會各界對通訊韌性的高度關注，此次丹娜絲颱風造成嘉南多處基地台嚴重損毀，台灣大於第一時間派遣工班與設備全力搶修，已全面恢復災區通訊，部分基地台因鐵塔倒塌及基礎結構嚴重受損，已採臨時工法完成初步修復，後續持續優化和調校。

面對極端氣候增加衝擊，台灣大哥大表示，將持續配合主管機關相關政策，包含強化備援電力、推動共構高抗災基地台、推動纜線地下化及增加衛星車等措施，同時精進災害應變計畫。

此外，中華電信此次災後行動網路恢復快、速度穩定，主因為很早就開始做管道地下化，以及有多軌衛星車。