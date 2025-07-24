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智慧經營／合勤控營運長暨永續長林錦蘭 落實ESG 接單添優勢

經濟日報／ 黃晶琳
合勤控營運長暨永續長林錦蘭表示，納入ESG指標，從上到下一起落實。 合勤控／提供
合勤控營運長暨永續長林錦蘭表示，納入ESG指標，從上到下一起落實。 合勤控／提供

ESG從「加分項」變成拿標案及訂單的「入場券」，不合格連參與標案的機會都沒有，合勤控（3704）營運長暨永續長林錦蘭強調，「ESG不是成本，而是投資」，更攸關獲利及競爭力，合勤控「準備好了」，現在更要將ESG成果，展現在接單競爭優勢中。

取得認證 提升競爭力

林錦蘭出身業務，曾任合勤控旗下品牌合勤科技（ZyXEL）總經理及營運長，征戰全球。後來轉任合勤控永續長，從「客戶」及「全球趨勢」的角度出發，帶領集團走進ESG核心戰場，不只為了符合法規與市場期待，更為了在全球供應鏈競賽中掌握話語權。

「沒有ESG，就沒有生意」是ESG趨勢下常見的口號，但現在口號不僅是口號，更是真實的發生在全球的商業競爭中。過去客戶下單，最重視「技術、產品、成本、交付」，林錦蘭說，現在更將「ESG」納入評分項，占分數比重甚至來到15%至20%，不僅是評分標準，不合規就是立刻「Bye~Bye」。

林錦蘭就曾眼睜睜的看過兩個案例，合勤控產品被歐洲某大電信公司採用，但審核供應商時，某家供應商無法符合規定，客戶馬上發出禁用此供應商產品的通知。

而台灣最大電信業者中華電信近年也幫供應商分等級，一定金額以上的標案，得取得中華電信稽核永續供應鏈認證「銅級」以上才能投標，合勤控則是拿下金級認證。

近期由全球重要電信業者德國電信、Orange、義大利電信、NTT、Verizon、AT&T等組成的JAC（企業社會責任聯盟）舉行2025年JAC供應商論壇，全球重要電信及電信網通供應商均到場。

JAC現場宣布，合勤控、思科、聯想拿下年度供應商大獎（JAC Supplier Awards），從一百多家供應商中脫穎而出，被視為是獲得全球重要電信供應鏈的信譽標章，更有助於未來取得標案及訂單優勢。

林錦蘭說，過去合勤控積極投入ESG，且每每參與客戶的供應鏈大會時，都有「我們準備好了」的自信，但擁有來自國際公正第三方評比的認證，更宣告合勤控擁有國際級競爭力。

而多數企業企業永續部門最大問題，就是公司的支持度．林錦蘭說，很多企業都是「Nice To Have（可有可無的加分項）」但合勤控落實ESG，董事長朱順一是百分之兩百的支持。

朱順一認為，ESG不僅是競爭力的關鍵指標，更是未來永續成長的必要條件。因此合勤控成立永續辦公室的兩個重點就是企業社會責任、企業競爭力。

從上到下 全員都達標

合勤控除將ESG列入集團、子公司總經理及第一層主管重要KPI。2025年合勤控股東會通過發行限制員工權利新股案，除了個人績效及公司營運指標，更納入「ESG指標」，從上到下一起落實。

從分公司總經理變成集團永續長，林錦蘭表示，永續這件事「不專責」是無法落實的，兩年多日子一邊快速學習，一邊幫助集團導入，更重要的是落實到各個部門，提升整個集團體質，更要推升客戶及銷售端表現。

「碳費」是下一個焦點，林錦蘭表示，隨著碳費徵收及各國均積極推動節能減碳的情況下，客戶要求最直接，就是做出減碳的時程表，從成本BOM（物料清單表）就要算出碳排及碳費成本，現在合勤控已經準備好了，更帶領供應商一起掌握ESG時代商機。

ESG 合勤控 中華電信

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