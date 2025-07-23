無人機足球新加坡錦標賽 台灣隊奪亞軍

新加坡無人機足球錦標賽登場，台灣無人機競技發展協會今天表示，台灣代表隊TCY隊由台中高工3名青年選手邱世宇、邱世安與何政佑組成，參加有刷級別項目，展現高度操作穩定性、戰術執行力與團隊默契，最終奪得亞軍。

由新加坡無人機足球協會（Association of DroneSoccer Singapore）主辦的2025區域無人機足球錦標賽（Regional Drone Soccer Championship），22至23日在新加坡科學中心附屬展館（Science Center AnnexHall）舉行。

台灣無人機競技發展協會今天在臉書（facebook）發文表示，本屆賽事有來自中國、香港、新加坡、台灣、泰國、韓國與馬來西亞等地的23支代表隊，台灣代表隊TCY隊由台灣無人機競技發展協會理事長王俊良率團參與。

台灣無人機競技發展協會指出，無論是日常練習的接送陪伴、心理建設，或在海外賽事中的應援與加油，「家長們都是選手堅強的後盾，也是台灣無人機教育能夠茁壯發展的無名英雄」。

台灣無人機競技發展協會表示，在雷雲科技與台灣無人機競技科技股份有限公司贊助下，使台灣隊有機會在國際賽場上展現技術實力與競技風範；未來將持續在全台推動無人機足球教育與賽事普及，結合學校、家長與企業資源，培養更多兼具科技能力與團隊精神的青少年人才。