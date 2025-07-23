快訊

雙颱共舞！「竹節草」颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命 中壢警分局曝原因

中職／魔鷹50轟達陣「雙手指天」 寫史上第三快紀錄

無人機足球新加坡錦標賽 台灣隊奪亞軍

中央社／ 新加坡23日專電

新加坡無人機足球錦標賽登場，台灣無人機競技發展協會今天表示，台灣代表隊TCY隊由台中高工3名青年選手邱世宇、邱世安與何政佑組成，參加有刷級別項目，展現高度操作穩定性、戰術執行力與團隊默契，最終奪得亞軍。

由新加坡無人機足球協會（Association of DroneSoccer Singapore）主辦的2025區域無人機足球錦標賽（Regional Drone Soccer Championship），22至23日在新加坡科學中心附屬展館（Science Center AnnexHall）舉行。

台灣無人機競技發展協會今天在臉書（facebook）發文表示，本屆賽事有來自中國、香港、新加坡、台灣、泰國、韓國與馬來西亞等地的23支代表隊，台灣代表隊TCY隊由台灣無人機競技發展協會理事長王俊良率團參與。

台灣無人機競技發展協會指出，無論是日常練習的接送陪伴、心理建設，或在海外賽事中的應援與加油，「家長們都是選手堅強的後盾，也是台灣無人機教育能夠茁壯發展的無名英雄」。

台灣無人機競技發展協會表示，在雷雲科技與台灣無人機競技科技股份有限公司贊助下，使台灣隊有機會在國際賽場上展現技術實力與競技風範；未來將持續在全台推動無人機足球教育與賽事普及，結合學校、家長與企業資源，培養更多兼具科技能力與團隊精神的青少年人才。

足球 無人機 新加坡

延伸閱讀

軍備局採購新一波5款軍用商規無人機 明年起買4萬8千架

抗戰微短劇竟現無人機、手機穿越 中廣電總局出手了

揭密烏克蘭「無人機醫院」 工程師細膩巧手讓俄軍喪膽

山寨？大陸疑仿美國技術 推新型垂直起降無人機

相關新聞

晶片和伺服器需求旺 AI續撐下半年製造業生產動能

AI應用熱絡，帶動積體電路和伺服器需求成長，今年上半年工業和製造業生產指數創歷年同期新高，並創近4年最大增幅，儘管美國對...

2025 Acer Day開跑 宏碁看好下半年台灣PC出貨

PC品牌大廠宏碁（2353）23日宣布年度盛事Acer Day開跑，全新AI PC、平板電腦上市，並展開促銷活動，展望後...

緯穎：英特爾在單相浸入冷卻槽部署「ORv3」架構伺服器

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近日發布了一份白皮書，介紹其如何在英特爾（Intel）專為單相浸...

AI 伺服器帶動 緯創躍升全球第三大代工廠

DIGITIMES發布2025年上半年全球EMS/ODM前20大業者排名，結果顯示，在生成式AI浪潮推動下，產業勢力版圖...

聯發科爭食 CSP 訂單再傳捷報 可望擠下博通奪 Meta 新案

聯發科（2454）23日股價小漲5元至1,435元，盤中高點達1,455元，延續連三日上漲走勢。市場傳出聯發科在與博通（...

AI浪潮掀EMS排名重組 AI資料中心成決勝關鍵

根據調研機構最新調查，AI浪潮已改變全球電子製造服務（EMS）版塊，尤其2025年下半年，更迎來一場劇烈的結構重組。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。