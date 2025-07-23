中華電信建構星地融合韌性網 籲政府出手解決衛星、5G頻段重疊議題

數發部開放衛星行動通信頻率申請，中華電（2412）也將參與，打造海地星空多層次韌性網路，不過，隨衛星通訊服務將普及，5G毫米波頻段跟許多衛星通訊（包括同步軌道、中軌道、低軌道衛星如SES中軌、OneWeb低軌等）重疊，將有訊號干擾疑慮，未來移動衛星終端跟5G基地台如何和諧共存將是一大挑戰。

中華電信科長張維儒應邀出席耀登科技研討會，以「衛星服務發展策略分享」為主題演講，他表示現今全球衛星通訊發展有兩大趨勢：低軌道衛星的興起及衛星與地面網路的結合 (NTN & TN 整合)，中華電信早在1969年就提供衛星服務，建立台灣南北備援能力。

張維儒表示，中華電信擁有自有同步軌道衛星 ST1、ST2，並規劃下一顆同步軌道衛星（與美國Astranis衛星公司策略合作其第三代 MicroGEO 衛星，預計2025年底發射）。同時，也代理ESE、OneWeb 等國際衛星服務，提供衛星電話和緊急求救訊號發送功能。

他表示，中華電信也積極推動同步軌道 (GEO)、中軌道 (MEO) 和低軌道 (LEO) 多軌道衛星服務整合，整合不同軌道衛星提供多元應用需求，並擴大衛星頻寬，符合「海（海纜）、地（地面網路）、星（衛星通訊）、空（微波通訊）」多層次韌性需求。

衛星通信可以應用範圍廣，除天災或戰爭時期的剛性需求，在偏鄉訊號不佳處可以補足發展智慧通訊應用，其次在海事及商用航空需求也持續增加，長期來說，自動駕駛汽車趨勢將是未來需求。

目前政府正積極推動NTN衛星研發，以及開發衛星終端裝置多模化及國產化。

在未來挑戰方面，張維儒提到，衛星通訊使用的 Ka 頻段 (27.5-30 GHz) 與政府釋出的 5G 毫米波頻率 (27.9-29.5 GHz) 有約6成的頻寬重疊，將造成彼此干擾，固定式的衛星地面站與5G基地台頻率協調相對容易，因為它們是單點配置，然而，對於衛星終端設備，可隨處放置或移動，5G基地台也可能隨處建設，使衛星終端與基地台之間的和諧共存成為一個更具挑戰性的議題。

他表示，期望學界、產業界能與政府進行溝通，共同探討在無線通訊頻率重疊下，如何和諧使用，讓台灣的衛星服務能有更充裕的頻率可以使用。他會後表示，由於毫米波頻段重複比率較高，建議主管機關出面協商業者移動，由於目前沒有使用，預估影響不大。