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耀登越南新廠動土 秀低軌衛星無人機系統

中央社／ 台北23日電

射頻天線與通訊解決方案廠耀登科技今天舉辦年度集團研討會，並宣布為因應全球供應鏈重整，及客戶對生產韌性與交期穩定的需求，已於21日在越南海陽省舉行新廠動土典禮，將成為支援國際客戶的重要據點。

耀登科技董事長張玉斌表示，隨著6G、低軌衛星與非地面網路（NTN）等次世代通訊架構逐步成形，企業不僅需追求技術創新，更須具備回應地緣政治、供應鏈波動與資安風險的整體韌性。在人工智慧（AI）導入、資安威脅與極端氣候等挑戰交錯下，「通訊韌性」已成為企業強化營運穩定性與長期競爭力的關鍵核心。

耀登科技也首次公開展示搭載自主研發陣列天線模組的機載低軌衛星無人機系統，展現在NTN領域的技術整合成果。該系統具備Ku頻段高流量資料傳輸、低延遲通訊能力，具應用於大範圍緊急救災與國土偵查潛力，為未來高度機動物聯網平台，提供具韌性的核心通訊解決方案。

耀登 資安 低軌衛星

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