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用 AI 智慧方案打造智慧建築 中華電信：已導入全台多個案場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）近年積極搶進智慧建築，打造智慧雲平台，並建構「智慧建築全方位解決方案」與「高效智慧化的營建管理」解決方案。

中華電信企業客戶分公司副總陳來丁表示，低碳與智慧化，是建築從硬體走向服務、從施工延伸至永續治理的關鍵升級，中華電信智慧建築及智慧營建管理解決方案已成功導入全台多個案場，可有效降低施工延誤，並提升工安管理品質。

展望未來，中華電信強調，將持續深化與政府機構及建築營造產業的協作，整合5G、AI、大數據等最新數位科技技術，攜手業界推動台灣建築與營建管理全面智慧化，以響應「建築4.0」的數位轉型浪潮，並強化ESG實踐，共創永續、安全、高效的新世代社會住宅。

近年中華電信深耕智慧建築，並響應政府智慧綠建築發展政策，近期以資通訊整合、平台研發與跨系統協同整合，獲得財團法人台灣建築中心「智慧建築優良系統整合商認證」。

中華電信表示，智慧建築解決方案，以「智慧雲平台」為核心，解決過去智慧建築因為缺乏標準的資料格式，導致系統不相容、資料無法進行統籌分析、耗費人力時間進行整合之問題。

中華電信「智慧雲平台」可統籌管理各類智慧化系統，包括中央監控（BA）、通訊自動化（CA）、智慧家庭（HA）、智慧安防（SA）及停車場管理（PA）等，並透過3D可視化、行動App應用、AI能耗分析、設備維運及住戶服務模組，為建築業提供全方位的智慧解決方案，為使用者打造便捷、智慧的居住環境。

平台 中華電信 智慧建築

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