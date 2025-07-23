晶片和伺服器需求旺 AI續撐下半年製造業生產動能

AI應用熱絡，帶動積體電路和伺服器需求成長，今年上半年工業和製造業生產指數創歷年同期新高，並創近4年最大增幅，儘管美國對等關稅不確性仍高，但經濟部預估，下半年AI動能持續，預估7月製造業生產指數維持雙位數成長。

經濟部今天公布6月工業生產指數為111.48，年增18.65%，其中6月製造業生產指數112.11，年增20.03%，指數皆創歷年同期新高，為連續16個月正成長；今年第2季工業和製造業分別成長21.44%、22.84%，增幅皆為近16年來最高。

累計上半年工業生產指數為105.66，年增16.69%，製造業生產指數為106.32，年增17.77%，指數皆為歷年同期新高，並創近4年最大增幅。

台美談判持續，對等關稅新稅率尚未出爐，市場不確性仍高，經濟部統計處長黃偉傑表示，AI需求強勁，較不受關稅影響，加上AI相關產品生產線都在台灣，預估7月製造業生產指數介於114.18至118.18，維持雙位數成長，年增19.5%至23.7%。

觀察主要產品表現，6月電子零組件業生產指數為117.31，指數創同期新高，年增22.38%，其中積體電路業指數129.28，指數也締造同期新高，成長22.8%，主因為高效能運算與AI應用需求持續熱絡，推升12吋晶圓代工持續增產。

AI應用及雲端資料服務需求強勁挹注，6月電腦電子產品及光學製品業生產指數為251.56，締造歷年同月新高，成長高達81.95%，成長動能來自伺服器、其他通訊傳播設備、行動裝置鏡頭、半導體檢測設備及零組件、工業電腦等產品。

傳統產業方面，黃偉傑表示，只有機械設備業受惠半導體先進製程積極擴充產能，成長6.30%；受國際經貿情勢不確定性影響，以及海外同業低價競爭，加上車市買氣保守觀望，6月基本金屬業、化學材料及肥料業、汽車及其零件業分別衰退6.15%、1.94%和3.38%。

美日達成貿易協議，將日本對等關稅稅率大降至15%，媒體關切日本稅率出爐，如何影響台灣機械產業出口。黃偉傑表示，關稅是相對的，需要等台灣和美國完成談判，才會有明確方向；不過有部分廠商反映，因為日本談判結果優於預期，有望帶動台廠零組件出口。

黃偉傑指出，台灣廠商製造上游的關鍵零組件，下游供應鏈遍布很多國家，所以不能只看台灣的關稅，也需要觀察供應鏈國家的關稅，若台廠是出口上游產品，日本出口好，也會帶動台廠，需要觀察產業關聯性；但若為出口類似產品，台灣關稅稅率就須和競爭對手國比較。