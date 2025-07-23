vivo 折疊機 X Fold5強勢登台 供應鏈業績吃補

手機品牌大廠vivo 23日舉辦新款折疊機vivo X Fold5發表會，以輕薄設計、超強續航與旗艦級影像實力，重新定義折疊手機體驗，而核心處理器為高通驍龍8 Gen 3，由台積電（2330）代工生產。

台灣vivo總經理陳怡婷表示，vivo X Fold5是vivo首款進軍台灣市場的折疊機機種，儘管目前台灣市場已有許多強力的競爭對手，但公司仍有信心新品可以滿足台灣消費者期待，並占有一席之地。

據悉，vivo歷經多年在台深耕後，今年已成為僅次於蘋果、三星，台灣第三大手機品牌廠，為了趁勝追擊，首次在台灣引進折疊機產品，頗有向近期才剛發表新款折疊機的三星叫陣意味。

針對銷售目標，陳怡婷則指出，vivo的折疊機在台灣市場是後進者，現階段沒有銷量的壓力，但也沒有預期的銷量數字，只期盼新產品可以滿足消費者的需求，目前盲購數量已達2,000台，預計8月1日在全台各大通路正式開賣，而公司也提供許多優惠活動，性價比絕對不輸同業。

至於新機規格方面，vivo X Fold5展開厚度僅 4.3mm、合起後也只有 9.2mm，機身重量約 217公克，鏡頭則採用蔡司頂級影像系統，主鏡頭分別有支援OIS的 5000萬像素超感光VCS仿生主鏡頭、3x光學變焦的5000萬畫素長焦鏡頭以及5000萬畫素的超廣角鏡頭，具備旗艦機水準。

續航力部分，vivo X Fold5內建6000mAh 大容量電池，搭配80W快速充電技術，同時手機本身可折疊超過60萬次，防水等級則是IPX9+，堪稱折疊機產品中最高水準，官方售價為52,900元。

此外，vivo為了能讓更多消費者體驗折疊機的魅力，即日起只要拿vivo X70至X200系列的舊換新，可加碼折價12,000 元，若拿三星Z Fold系列或iPhone 13系列以上舊換新，則加碼折價10,000元，並且給予2年手機保固。