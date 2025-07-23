DIGITIMES：AI掀EMS排名重組 資料中心成決勝關鍵

2025年進入下半年，全球電子製造服務（EMS）產業正經歷一場劇烈的結構重組；DIGITIMES發布2025年上半年全球EMS/ODM前20大業者排名，結果顯示，在生成式AI浪潮推動下，產業勢力版圖已出現明顯移動，過去以PC、手機與蘋果供應鏈主導的成長模式，正由AI資料中心接棒，成為驅動營收與排名變化的主因。

DIGITIMES副總經理黃逸平指出，此次排名涵蓋全球從事電路板、次系統與整機組裝，且主要服務企業級市場（2B）的公開發行業者，排除未上市及無財報資訊者後，透過嚴謹篩選與分析彙整而成。這份排名不僅揭示產業競局變化，更反映供應鏈正在邁入以AI為核心的新階段。

觀察2025年上半年數據，全球前20大EMS/ODM業者總營業額達3,260.7億美元，台灣業者在AI伺服器訂單強勁帶動下強勢回升，市占率攀升至70.2%，不僅扭轉自2018年以來的下滑趨勢，更創下近年新高。相較之下，中國大陸與北美業者占比則略為下滑，分別達18.4%與11.5%。黃逸平表示，NVIDIA主導的AI平台成為主要成長來源，也使台灣業者市占率有望在下半年進一步擴大。

在這次排名中，最大的變動來自第三名席次的持續洗牌。長期穩居第一的鴻海（2317）仍居龍頭地位，廣達（2382）在2024年上半年超越和碩（4938）成為第二，反映AI伺服器業務的重要性。2025年上半年，緯創（3231）在脫手中國與印度工廠蘋果組裝業務後，全面投入AI伺服器，在NVIDIA GB200機櫃提前大量出貨的推動下，緯創首次晉升第三，成為轉型成功的代表性企業。

另一個值得注意的是，來自中國的華勤與專攻AI伺服器的緯穎（6669）排名雙雙超越英業達（2356），分別位居第10與第11名。華勤受惠於HP筆電訂單轉單與中國雲端客戶H20 AI伺服器拉貨，順利從消費性電子轉進電腦與AI領域；緯穎營收年增率高達148.9%，相較於去年下半年成長73.8%，創歷史新高；是此波生成式AI浪潮下最具成長爆發力的兩家企業。

黃逸平指出，傳統PC與手機市場雖有復甦，營收仍受到季節性影響，但廣達、緯創、Jabil、華勤、緯穎、Celestica等業者，憑藉AI資料中心穩定需求，營運已擺脫淡旺季規律，全年營收動能維持高檔，顯示生成式AI已成為產業成長的核心引擎。

隨著NVIDIA、台積電（2330）等關鍵AI推手持續拉升出貨規模，黃逸平預期，2025年下半年至2026年，AI資料中心的相關業績仍將持續主導EMS/ODM業者的營收與市佔變化，供應鏈將進一步朝向高附加價值業務轉型，形成全新產業競局。