關稅急單消退、車用還沒復甦 類比IC龍頭展望透露端倪
目前市場仍聚焦關稅發展，類比IC龍頭德州儀器公司（Texas Instruments Inc.）展望透露最新端倪，該公司投資人會議資料顯示關稅急單消退以及車用尚未復甦。
法人指出，雖然TI發布的第3季度業績預測超出了大多數預期，但主要擔憂在於關稅急單消退以及車用尚未復甦。
投資人會議後TI股價在尾盤交易中下跌逾11%。今年以來，該公司股價受益於半導體相關股票的普遍上漲，截至收盤已上漲15%。
該公司表示，第3季度營收將在44.5億美元至48億美元之間。儘管分析師平均預期為45.7億美元，但部分預測達到了48億美元。第3季每股獲利約為1.48美元，略低於預期平均值。根據其預測中值，本季營收將增長11%，較前一季放緩。
在電話會議上，TI管理層表示，在第2季度初看到了強勁的訂單，一些客戶可能增加了庫存以應對關稅的影響。不過自那之後訂單水平已恢復到正常復甦的預期水平。
此外，分析師反復詢問管理層是否察覺到對需求的看法轉向更為悲觀。該公司表示，相信除汽車市場外，所有市場都在好轉。執行長哈維夫·伊蘭（Haviv Ilan）表示，「汽車市場尚未復甦」。
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