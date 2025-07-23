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微軟搶攻商用PC市場 在台推出Surface 5G新品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
微軟推出 Surface Laptop 5G 筆記型電腦，搭載 40+ TOPS 的類神經處理單元（NPU）。微軟／提供
微軟推出 Surface Laptop 5G 筆記型電腦，搭載 40+ TOPS 的類神經處理單元（NPU）。微軟／提供

Windows 10 PC的支援將於2025年10月14日結束，微軟搶攻商用PC換機潮，23日宣布拓展針對企業客戶的Surface Copilot+ PC產品線。搭載 Intel Core Ultra（Series 2）處理器的全新13.8吋 Surface Laptop 5G台灣將於9月2日開始出貨，全新13 吋Surface Laptop和12 吋Surface Pro 即日起上市。

AI已成為每個組織的競爭優勢。Surface Laptop 5G搭載每秒可運算40兆次以上（40+ TOPS）的類神經處理單元（NPU），注入高速的裝置智慧（on-device intelligence），讓日常工作流程更直覺且高效。

微軟指出，無論是在會議中保持專注、迅速搜尋資訊並採取行動，抑或是降低例行性的工作負擔，AI均能加速推動。透過整合5G數據機，使用者能夠持續與 Microsoft 365 Copilot2及其它雲端工具保持連線，藉以實現更深入的洞察與即時協作。

為Surface Laptop增添5G一直是最多企業客戶要求的功能之一。但這項要求並不僅止於增加1個數據機，而是反映出不中斷工作體驗的更深層需求，提供即時、安全且可靠的連線，不再受限於Wi-Fi訊號強度或四處尋找熱點。

微軟表示，滿足這項需求是Surface Laptop 5G設計的原動力，微軟致力打造最佳的5G連線筆記型電腦，讓連線融入背景持續不間斷。無論你是在火車上加入Teams通話的顧問、從現場即時上傳站點資料的工程師，或是在飯店大廳完成提案的業務主管，Surface Laptop 5G都能讓工作隨時隨地順暢進行。

5G 微軟 Surface

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