銳澤日本子公司完成現增 引進CREST策略股東強化在地布局

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）旗下日本子公司，已於2025年6月下旬完成現金增資，資本額自7,600萬日圓提升至2億日圓，並同步引進日本當地企業CREST認股20%股權，成為其策略投資夥伴。日後將有助於強化日本市場營運基礎，也象徵銳澤持續推動國際化布局邁出關鍵一步。

CREST Technologies株式会社為日本專注於機械與半導體製造設備的設計、開發與維護服務的企業，擁有逾26年豐富經驗，總部位於日本，並於台灣、美國、韓國、中國大陸等地設有營運據點，提供涵蓋晶圓製造、封裝測試等多元半導體產線設備的維運解決方案。CREST具備完整在地服務能量與跨國技術支援能力，目前全球員工人數為285人，憑藉深厚的工程實力與長期合作客戶基礎，已在日本高科技產業中建立穩固地位，並與多家日系及國際半導體大廠維持密切合作關係。

銳澤表示，這次攜手CREST成為策略夥伴，有助深化當地市場耕耘，強化與赴日設廠台系、日系客戶的接軌效率，並進一步拓展高科技廠務工程的承攬機會，未來雙方將在氣體供應系統、主系統建置與Turnkey統包等領域加強協同，透過CREST在地技術團隊與客戶關係，有望快速切入更多日本高科技製造廠房建設專案，帶動銳澤整體海外營收規模成長。

展望未來，銳澤持審慎樂觀看法。隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，創造整體營運良好加分效果，除此之外，銳澤近年積極拓展海外布局，除日本外亦同步推動新加坡、美國據點規劃，藉由多據點、在地化策略滿足全球半導體區域化建廠浪潮，同時，集團亦持續強化技術創新與工程效率，並持續以高度研發實力、施工品質與國際夥伴合作為核心，打造更完整的全球服務網絡。