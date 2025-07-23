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中光電旗下譜鉅科技 搶攻全球藥品安全市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
譜鉅科技「智能微型NIR光譜儀」可透過智慧型裝置連接微型NIR光譜儀，這項產品將在明天登場的亞洲生技大展展出。圖／中光電提供
譜鉅科技「智能微型NIR光譜儀」可透過智慧型裝置連接微型NIR光譜儀，這項產品將在明天登場的亞洲生技大展展出。圖／中光電提供

中強光電繼宣布公司開發物流AMR（自主搬運機器人）打入國內封裝大廠自動化倉儲系統後，旗下子公司譜鉅科技，將於24日參加在南港展覽館一館舉辦的「2025亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan 2025）」，展出自主研發的智能微型近紅外（NIR）光譜儀。

譜鉅科技表示，鑑於市面上劣偽藥品層出不窮，即使各國已有藥品管制機制，藥劑師及用藥者常面臨難以即時辨識藥品真偽的困境。譜鉅科技攜手國內外醫療與研究機構，積極建構並擴充藥品模型資料庫，結合近紅外光譜技術與機器學習模型，打造非破壞性且可快速辨識藥品的解決方案。

譜鉅科技也將於這次亞洲生技大展，演示智能微型NIR光譜儀，可針對常見處方藥物，進行即時快篩辨識，適合應用於日常生活中。使用者只需透過智慧型裝置連接微型NIR光譜儀，即可掃描藥品，系統將自動依近紅外光特徵比對藥品資料庫，迅速獲得量測分析結果，進一步提升用藥安全，同時降低藥品對人體潛在威脅。

此外，譜鉅科技也攜手海外合作夥伴共同推動藥品掃描，導入各國政府單位應用，提供即時執法輔助，提升藥品安全監管效能。在國內則持續深化與醫療院所的合作關係，擴充藥品模型資料庫，並將技術應用拓展至固、液態藥品檢測，打造更完整且智能化之藥品掃描辨識解決方案。

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