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2025 Acer Day開跑 宏碁看好下半年台灣PC出貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁台灣區營運長張世欣。記者吳凱中／攝影
宏碁台灣區營運長張世欣。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）23日宣布年度盛事Acer Day開跑，全新AI PC、平板電腦上市，並展開促銷活動，展望後市，宏碁台灣區營運長張世欣指出，預期下半年消費性PC出貨表現將優於市場均值，而商用PC第3季接單狀況良好，因應專案設立的小型產線已滿載。

張世欣表示，宏碁上半年在台灣市場表現不錯，根據市調機構統計，台灣整體消費性PC市場上半年出貨量微幅下降，但宏碁卻交出逆勢成長表現。

在商用PC方面，雖然宏碁今年第1季在台表現不佳，但第2季回升，整體上半年商用PC出貨表現仍優於去年同期。

展望下半年，張世欣指出，微軟Windows 10作業系統將於10月停止支援，可以期待今年商用PC換機潮，目前銀行、保險等金融業已率先啟動換機，而宏碁第3季在台接單狀況良好，第4季則要再觀察。

值得一提的是，宏碁在台因應特殊專案設有小型產線，服務如公家機關等單位，而今年在商用PC拉貨潮下，目前該產線產能已滿載。

張世欣表示，看好宏碁下半年消費性PC出貨表現將優於台灣整體市場均值。動能除了搭載輝達（NVIDIA）RTX 50平台顯卡平台的電競NB外，平板及非PC業務需求也看俏；整體來看，宏碁看好今年全年在台PC出貨表現將優於去年。

宏碁近年重返平板市場，除了推出消費性機種外，也瞄準如醫療機構、便利店等商用市場需求。宏碁預期該業務今年將有雙位數成長。

此外，在非PC市場方面，宏碁先前跨入能源管理領域，預期該業務今年也有雙位數年成長。

宏碁 消費 平板電腦

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