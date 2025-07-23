緯穎：英特爾在單相浸入冷卻槽部署「ORv3」架構伺服器

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近日發布了一份白皮書，介紹其如何在英特爾（Intel）專為單相浸入冷卻設計的冷卻槽內，部署符合開放計算專案（OCP）Open Rack V3（ORv3）標準的1OU計算伺服器。團隊透露，該系統主要是使用「Perstorp Polyolester（POE）390z合成酯（Synmerse DC）」作為冷卻劑，並藉此達成產品的熱性能測試。

在冷卻效率評估中，緯穎技術團隊則測試將CPU的熱設計功率（TDP）壓力提升至550W，並分析冷卻分配單元（CDU）泵浦頻率、進水冷卻劑溫度及散熱器類型等參數的影響。這份研究報告還對比了「空氣冷卻」和「單相浸入冷卻」在同一系統上的效能，緯穎將以此為基礎，不斷提升團隊在提供有關優化浸入冷卻效率方面的見解，並推進高效能計算及數據中心的熱管理技術。

據悉，緯穎作為先進冷卻技術主力大廠之一，本身也組建了一支擁有強大技術開發實力的工程研發團隊，事實上，團隊目前的接單範圍已橫跨美國、亞洲以及歐洲，團隊為了更貼近客戶所需，也透過「客製化」的方式，實際協助市場客戶打造專屬的先進冷卻解決方案，化解實際在經營時所面臨的各項挑戰。而緯穎如今已握有穩定的全球交付與技術支援能力。

隨著處理器的運算耗能顯著增加，有效率的冷卻也變得越來越具有挑戰性，緯穎憑藉自身「釋放數位能量，點燃永續創新的願景」，打造出的一流「冷卻系統」，主要包括「兩相浸沒式冷卻技術」和「液冷板冷卻技術」兩個種類，團隊長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，也看好整個市場的長期成長趨勢，團隊打造的1OU伺服器，也獲得了英特爾開放IP程式的採用，並於單相沉浸式冷卻中實際測試，引發市場關注。