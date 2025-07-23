聯發科爭食 CSP 訂單再傳捷報 可望擠下博通奪 Meta 新案

聯發科（2454）23日股價小漲5元至1,435元，盤中高點達1,455元，延續連三日上漲走勢。市場傳出聯發科在與博通（Broadcom）競逐Meta新一代2奈米ASIC晶片大單中勝出，有望拿下產品代號「Arke」的關鍵案子，預計2027年上半年量產，成為繼Google後再度打入雲端服務龍頭供應鏈，並強化其在雲端AI晶片市場的布局。

據了解，Meta原先計畫在2025年推出Iris晶片後接續布局N2P製程的「Olympus」，但因考量推論需求與成本效益，臨時追加推出Arke晶片，主攻post training與推論應用。Olympus則將重新定位為訓練用晶片，對標NVIDIA GPU，推出時程延至2028年。

知情人士指出，聯發科過去曾與Meta合作開發智慧眼鏡晶片，雙方已具一定基礎，此次有望承接Arke訂單並不意外。尤其近年聯發科在成本效益與設計靈活度上具明顯優勢，在CSP業者對性價比重視度升高的趨勢下，競爭力逐步浮現。

目前雲端AI晶片市場仍由博通居於領先，囊括Google、Meta、OpenAI與蘋果等多數訂單。不過聯發科逐步打入兩大CSP客戶供應鏈，預計從2026年起產品加速量產後，營收貢獻將開始放大，也為其在雲端ASIC市場建立話語權奠下關鍵基石。