臺鹽通過溫盤 ISO14064-1 查驗 創減碳新里程

臺鹽深耕永續減碳再創佳績，23日宣布正式通過ISO 14064-1溫室氣體盤查查驗，並於7月獲頒證書，由查驗單位-財團法人台灣大電力研究試驗中心董事長簡福添頒發溫室氣體查驗證書，臺鹽董事長丁彥哲代表接受，成為泛公營食品業的減碳先驅。

丁董事長表示，臺鹽耗時3年動員全公司各工廠參與組織型溫室氣體盤查計畫，各工廠推派逾40位同仁成為永續種子執行溫盤作業，針對總公司、通霄精鹽廠、生技保健廠、研發處、生技妝品廠、七股鹽山、進口鹽儲運所，以及臺鹽綠能公司等共8個事業體，盤查範疇一至範疇三的排放範圍，今透過第三方台灣大電力研究試驗中心查驗完成，確認公司公正透明揭露溫室氣體排放數據及相關資訊，展現臺鹽淨零減碳的決心。

臺鹽於2022年比法規規定提前五年導入全公司組織型溫室氣體盤查及查驗，精準盤查出通霄精鹽廠等工廠端碳排熱點，接著投入人力物力和製程改善來落實減碳措施，通霄精鹽廠因此成功大幅降低年排放量，推動臺鹽朝永續生產邁進。

面對極端氣候變遷，臺鹽將持續強化環境面政策，包括標竿產品碳足跡盤查和訂定減碳目標，以及建立全公司水資源管理政策及減量目標等，秉持取之於海洋、回饋於海洋的品牌精神，善盡企業責任為消費者打造乾淨永續的生活環境。