廣積推出強固防水電腦新品 今年營收有望雙位數成長

工業電腦廠廣積（8050）宣布推出專為嚴苛環境下的高可靠性運算任務量身打造的ARS200戶外專用強固型整機防水電腦。此款整合型系統結合工業等級的堅固硬體設計與卓越的環境適應能力，特別適用於智慧交通、交通監控、工業自動化、戶外數位看板與能源基礎設施等應用場域，滿足不中斷的全天候運作需求。法人預估，廣積今年營運雖受美國關稅及匯率問題影響，但今年全年營收預計仍將優於去年，交出雙位數增長成績。

ARS200為廣積專為戶外極端環境與邊緣運算應用所打造的最新解決方案，兼具強固設計與高度整合優勢，無論是推動智慧城市建設、強化交通運輸與工業場域的數位轉型，或是面對嚴苛的作業挑戰，ARS200 均能提供卓越的系統韌性與營運可靠性，協助業者提升建置彈性與長期穩定性。

在基本面部分，廣積今年6月營收3.92億元，月減28.8%、年減5.19%。廣積6月營收下滑，主要是因美系網通客戶部分訂單延遲，但7月業績有望回升；累計廣積今年上半年營收達30.48億元、年增32.4%。

法人指出，隨著今年工業電腦產業需求回溫，廣積包含網通、智慧零售等領域客戶下單接有回升，其中，美系主力網通客戶業績比重重回五成以上，公司對網通業務展望正面。

不過，今年第2季在美國對等關稅政策，及新台幣匯率急升下，影響廣績部分客戶訂單以及公司獲利預期。

廣積表示，雖美系網通客戶營收比重逾五成，但直接銷往美國業務僅約25-30%，相關業務仍要看未來美國關稅狀況發展，匯率問題則將影響第2季業外表現。

此外，因應美中地緣政治衝突加劇，廣積先前已在越南設立廠區，預計今年9月進入測試，第4季度量產，在越南輸往美國關稅已確定在20%情況下，成為廣積因應美國對等關稅的重要據點。