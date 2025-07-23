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經發會顧問會議 盼2040年培育千萬AI人才

聯合報／ 記者余弦妙黃婉婷／台北報導

行政院昨天召開今年首場經發會顧問會議，此次採分組輪流開會模式，國發會主委劉鏡清會後轉述，多數顧問會中最關切三大議題，包括AI人才庫、如何扶植新創產業投資、及如何協助更多產業全球布局，希望在二○四○年培育千萬AI人才。

行政院長卓榮泰昨日親自召開經發會顧問會議，共十七位顧問出席，包行政院前副院長林信義、國泰金控總經理李長庚、台新金控董事長吳東亮、Appier獨立董事簡立峰等人。政院在會中向經發會顧問報告AI新十大建設草案，並聽取產業代表意見，卓榮泰說，各國已視AI為國力競爭關鍵，將顯著影響國家安全及經濟發展前景。

簡立峰會後指出，AI將成為下一個世代的「護國群山」。台灣在半導體與矽光子領域具優勢，若能整合國際軟體人才與本地硬體實力，「以硬帶軟」發展AI應用，將成為全球競爭力關鍵，不只是產業，政府服務、百工百業也都需AI化，軟體實力將是未來核心。

劉鏡清轉述顧問意見，擴充AI人才庫有其必要。且台灣企業中階幹部多是四十歲以上，大多不熟悉AI，但又是決策者，政府如何幫助這群人學會AI，非常重要。

原本草案設定二○四○年要培育百萬AI專才，主要偏重AI技術人才，但顧問認為，應將範圍擴大至會用AI工具的人才。

劉鏡清說，未來將透過國發基金的導入，讓台灣的新創產業能夠遍地開花，國發會預計八月底公布「創業綻放計畫」，在全台挑選出百家新創產業，透過獎金機制投資，前三名可獲得一千萬元。

顧問也關心到的就是產業出海，劉鏡清指出，會透過國發基金引導設立國際創業連結辦公室，如目前已在矽谷、東京設置辦公室，協助台灣新創進入國際市場。

AI 經發會

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