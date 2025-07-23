聽新聞
0:00 / 0:00

台灣AI機器人聯盟成軍 拚2030產值破兆

聯合報／ 記者宋健生／台北報導

「台灣AI機器人產業大聯盟」昨天成軍，象徵台灣發展AI機器人產業邁入新里程碑。台灣機械公會理事長莊大立表示，台灣在發展AI智慧機器人產業上，應以國家戰略思維的高度來推動產業整合，由政府攜手產業建立自主關鍵零組件體系，並協助拓展市場出海口，在全球競爭中搶占一席之地。

台灣AI機器人產業大聯盟是由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣雲端物聯網產業協會等六大公協會共同發起成立，副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、國發會副主委彭立沛等人都出席聯盟成立大會。聯盟也宣布，將透過國產化與國際化，擴大內需與出口規模，提升產品價值，目標二○三○年AI機器人產值突破兆元大關，打造台灣另一個護國神山。

智動協會理事長絲國一指出，機器人是AI技術落地的重要載具，也是AI結合晶片、機械、資通訊與軟韌體等跨領域技術的複合系統。台灣的機器人發展至今已具有相當基礎的軟硬體產業鏈，在這個基礎上再加入AI，將可使現有機器人產品升級。

未來加上六個公協會會員的合作，在AI機器人關鍵零組件、共用平台、系統整合共同協力，將可真正打造AI機器人生態系，讓國產化機器人落地應用與全球輸出。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，台灣擁有從半導體、晶片、感測模組到系統整合的完整ICT優勢，是推動AI機器人產業的最佳基地。他說，隨著AI技術成熟，機器人應用正擴展至醫療、農業、餐飲、城市治理等多元場域。

彭双浪指出，電腦公會將持續整合AI新創、晶片、雲端與感測資源，透過公會各項平台促進跨域合作，加速技術落地與全球接軌。

台灣雲協理事長吳政忠則表示，人型機器人是台灣科技產業下一個兆元應用的關鍵布局，台灣雲協特別成立「人型機器人SIG」平台，將以解構技術與生態系、定位市場與定義需求、分工合作與共創作為策略三步曲，推動ICT與機械產業的跨域軟硬體整合。

延伸閱讀

達明搶第一棒！8月發表人形機器人 絲國一：台灣應參考瑞士模式

護國神山不在了？經部：台積根留台灣 美國廠區建6座廠是「樹大分枝」

AI機器人大聯盟成立 蕭美琴笑稱入錯行

AI機器人產業大聯盟成立 拚2030年產值破兆元

相關新聞

達明搶第一棒！8月發表人形機器人 絲國一：台灣應參考瑞士模式

台灣 AI 機器人產業大聯盟22日正式成立，6大公協會宣示攜手打造國產機器人4平台5款機器人，包括自主移動載具、人形、足...

台灣AI機器人聯盟成軍 拚2030產值破兆

「台灣AI機器人產業大聯盟」昨天成軍，象徵台灣發展AI機器人產業邁入新里程碑。台灣機械公會理事長莊大立表示，台灣在發展AI智...

智原推出DDR/LPDDR通用實體層IP 適用於聯電22ULP與14FFC製程

ASIC設計服務暨IP研發領導廠商智原科技（3035）今日宣布推出可支援第三至第五代DDR/LPDDR的通用實體層IP，...

錼創科技中國大陸新據點落腳昆山 MicroLED全球布局再下一城

MicroLED領導廠商錼創科技-KY創（6854）為擴大全球布局與強化在地供應能力，繼2023年在美國成立子公司後，2...

「不影響合作關係」遭數發部重罰1500萬 Meta：欣然接受

數發部打詐，先前重罰Meta新台幣1500萬元，Meta高層今天回應，對處分結果「欣然接受」，並強調與政府機關合作多年，...

Ansys Simulation World Taiwan 2025登場倒數 科技業重量級講者也出席

全球模擬軟體領導者Ansys（Synopsys和Ansys現已合而為一），將於8月13日在新竹喜來登大飯店舉辦年度盛會「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。