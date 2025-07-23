AI發展 催動連結國際創新資源
行政院長卓榮泰昨（22）日主持今年首場經濟發展諮詢會議，邀集產官學界顧問就AI發展、產業升級及人才鏈結提出建言。Appier獨立董事簡立峰會後受訪指出，台灣擁有大量在矽谷發展良好的AI人才，應與本地既有產業結合，並可藉此連結台灣與國際創新資源，他也建議台灣可定位為「亞洲的NASDAQ」，吸引更多國際新創落地。
卓榮泰表示，台灣近半人口為數位原生世代（45歲以下），熟悉電腦與網路，AI已深植日常生活。政府提出「AI新十大建設」，即盼藉由智慧生活圈推動產業升級，並提升民眾生活品質。
簡立峰會後受訪指出，AI將成為下一個世代的「護國群山」，台灣在半導體與矽光子領域具優勢，若能整合國際軟體人才與本地硬體實力，「以硬帶軟」發展AI應用，將成為全球競爭力關鍵，不只是產業，政府服務、百工百業也都需AI化，軟體實力將是未來核心。
針對少子化與高齡化挑戰，簡立峰指出，無人機與機器人等新科技將補上人力缺口，台灣在AI時代仍具良好發展潛力。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言