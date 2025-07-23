AI發展 催動連結國際創新資源

行政院長卓榮泰昨（22）日主持今年首場經濟發展諮詢會議，邀集產官學界顧問就AI發展、產業升級及人才鏈結提出建言。Appier獨立董事簡立峰會後受訪指出，台灣擁有大量在矽谷發展良好的AI人才，應與本地既有產業結合，並可藉此連結台灣與國際創新資源，他也建議台灣可定位為「亞洲的NASDAQ」，吸引更多國際新創落地。

卓榮泰表示，台灣近半人口為數位原生世代（45歲以下），熟悉電腦與網路，AI已深植日常生活。政府提出「AI新十大建設」，即盼藉由智慧生活圈推動產業升級，並提升民眾生活品質。

簡立峰會後受訪指出，AI將成為下一個世代的「護國群山」，台灣在半導體與矽光子領域具優勢，若能整合國際軟體人才與本地硬體實力，「以硬帶軟」發展AI應用，將成為全球競爭力關鍵，不只是產業，政府服務、百工百業也都需AI化，軟體實力將是未來核心。

針對少子化與高齡化挑戰，簡立峰指出，無人機與機器人等新科技將補上人力缺口，台灣在AI時代仍具良好發展潛力。