經發顧問促擴充AI人才庫 扶植新創投資、協助全球布局受關切

行政院昨（22）日召開今年首場經發會顧問會議，此次採分組輪流開會模式，國發會主委劉鏡清會後轉述，多數顧問最關切三大議題，包括AI人才庫、如何扶植新創產業投資、及如何協助更多產業全球布局，希望在2040年培育千萬AI人才。

行政院長卓榮泰昨日親自召開會議，共17位顧問出席，包含前行政院副院長林信義、國泰金控總經理李長庚、台新金控董事長吳東亮、玉山金控董事長黃男州、數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男、Appier董事簡立峰、國票金董事長魏啟林、永豐金董事長陳思寬、晶華酒店集團董事長潘思亮。

圖／經濟日報提供

此次會議，政院向經發會顧問報告AI新十大建設草案，並聽取產業代表意見，卓榮泰表示，各國已視AI為國力競爭關鍵，將顯著影響國家安全及經濟發展前景。

劉鏡清會後召開記者會，並轉述會中顧問意見，他提到，多數委員認為，台灣現在百工百業都需要AI，擴充AI人才庫有其必要。且台灣企業中階幹部多是40歲以上，這年紀大多不熟悉AI，但又是決策者，政府如何幫這群人學會AI，非常重要。

原本在草案中設定2040年要培育百萬AI專才，主要偏重AI技術人才，但顧問認為，應將範圍擴大至會用AI工具的人才，以符合未來趨勢，因此顧問會議過後，將2040年培育百萬人才目標，調整為千萬人才，並規劃推動AI檢定認證，「像是英檢概念」，達成期程不變，一定會定在2040年，盼屆時大多數決策者都是AI人才。

其次，劉鏡清說，顧問也提到新創產業扶植，未來將透過導入國發基金，讓新創產業遍地開花，國發會預計8月底公布「創業綻放計畫」挑選百家新創產業，透過獎金機制投資，前三名可獲1,000萬獎金，剩餘的再挑選六名注資600萬，其餘達標企業可獲300萬補助。

劉鏡清表示，顧問提到目前國內新創產業最常賣給國外公司，如果可以鼓勵台灣大企業併購，對企業未來發展、技術面會比較好，未來也會朝向這方向研議是否有望在併購上給予租稅抵減等優惠措施。

第三，顧問也關心到的就是產業出海，劉鏡清說，會透過國發基金引導設立國際創業連結辦公室。