川普「星際之門」卡關波及AI鏈 鴻海、神達等大筆訂單恐飛了
美國總統川普為強化主權AI布局而啟動的「星際之門計畫」（Stargate Project），傳出主導方OpenAI與軟銀因選址等關鍵條款意見分歧，計畫宣布至今六個月進展緩慢，甚至毫無動靜，震撼市場。
星際之門計畫總投資高達5,000億美元（近新台幣15兆元），被譽為北美最大AI基礎建設。星際之門計畫卡關，市場憂AI基建規模可能大幅縮水，「協力廠大筆訂單恐飛了」，拖累鴻海（2317）、神達等主要代工廠後市。
受相關消息影響，台股昨（22）日由AI概念股帶頭殺，廣達重挫4%，緯創、緯穎、英業達、鴻海同步收黑。輝達周二早盤跌逾3%，甲骨文跌逾2.8%。
川普今年元月上任後，在白宮與OpenAI執行長奧特曼及日本軟銀集團執行長孫正義共同宣布星際之門計畫，目標2029年前投資5,000億美元，其中，OpenAI和軟銀各自承諾出資180億美元成立合資公司，啟動這項計畫，初期合作夥伴包括甲骨文和阿聯業者MGX等。
華爾街日報披露，星門計畫宣布已六個月，至今連一座資料中心的建設合約都還未敲定。知情人士指出，關鍵在共同主導專案的軟銀及OpenAI，對選址等合作方案關鍵條款經常意見分歧，核心為有多少資料中心，要在與軟銀支持能源開發商SB能源公司相關場址興建。
奧特曼也在一些並非由OpenAI與軟銀所資助的計畫，使用「Stargate」名稱，而申報資料顯示，「Stargate」商標是由軟銀持有。
星際之門計畫初期原預計在德州興建十個資料中心，並計劃擴大至更多州。據外媒報導，儘管雙方元月承諾將「立即」投入1,000億美元，但如今目標已下修為今年底前在俄亥俄州建置一座小型資料中心。
奧特曼和孫正義則表示雙方合作順利，奧特曼上周以視訊出席軟銀在東京的一場活動時，表示雙方初步目標是共同興建一座10GW（10億瓦）的資料中心。OpenAI和軟銀也在共同聲明表示，仍在多州推行計畫，正以超大規模與速度部署AI基礎設施。
OpenAI已獨自與甲骨文敲定資料中心協議，總容量4.5GW，若加上與CoreWeave敲定的更小型協議，OpenAI已取得星際之門計畫今年初設定的5GW目標容量。
星際之門投資額龐大，市場期盼該計畫為台灣AI族群業績添補丸。業界原預期，鴻海幾乎篤定吃下多數AI伺服器代工訂單。神達是甲骨文AI伺服器重要協力廠之一，也可望受惠。
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