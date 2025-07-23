陸管制稀土掃到蘋果 鴻騰精密強調產線未受干擾

印度經濟時報（ET）報導，受到中國大陸加強稀土金屬出口管制影響，鴻海集團旗下鴻騰精密在印度泰倫加納邦的廠區，由於鏑（dysprosium）供應吃緊，阻礙了蘋果AirPods的生產。

鴻海集團昨（22）日未有回應。鴻騰則強調，產線並未受到干擾。熟悉鴻海集團的業界人士指出，確實有發生此事，但情況並沒有印度媒體說的嚴重，觀察鴻騰當地工廠生產並無受到太大影響。

報導指出，鴻騰這座廠去年4月起開始在印度生產AirPods，是蘋果為分散生產、降低對大陸依賴布局的一環。這款耳機內含釹、鏑等多種稀土金屬。釹主要用來製作磁鐵，產地包括大陸和其他國家。

知情人士表示，鴻騰已將原料供應問題向泰倫加納邦政府反映。邦政府呈報印度工業和國內貿易促進局，「鴻海（2317）希望邦政府協助辦理最終用途保證書（EUC），由中央部會協助核發驗證」。EUC主要用來查核貨品的接收方及其用途，特別是針對可能被轉作他用或流向不明的敏感物資。

消息人士表示，鴻騰已從印度外交部和大陸大使館取得EUC。鴻騰的供應商把證明送交大陸官方審核（申請鏑的出口許可），但目前中方尚未批准。一旦審核通過，供應商就會出口。

產業人士表示，鴻騰AirPods廠生產確實多少因此減緩，但目前看來已有改善。鏑的供應鏈周期比較長，但該公司目前還能應付。