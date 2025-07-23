Meta打詐推升級版戰略 副總裁分享成果 喊出強化平台措施、掃蕩詐騙網絡

臉書母公司Meta亞太區公共政策副總裁密爾納（Simon Milner）近期訪台，昨（22）日宣布啟動「2025 Meta全民防詐教育計畫」，除了開發防詐知識小遊戲外，並推出以Liama模型為基礎的「AI識詐快答小幫手」，協助用戶即時辨別詐騙訊息。

數位發展部因廣告資訊揭露不完整的問題重罰Meta，Meta昨日與數位發展部、內政部刑事警察局等官方與民間單位合辦「全民打詐行動論壇」，Simon Milner分享最新阻詐成果，透過與台灣政府、公民團體合作，從去年3月到今年6月間，移除430萬則針對台灣民眾的詐騙廣告，在全球封鎖700多萬個與緬甸、寮國、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國及菲律賓等詐騙園區連結的詐騙帳號，移除3.3萬多個位於台灣並與詐騙集團有關的Facebook與Instagram帳號。

圖／經濟日報提供

Simon Milner提出Meta升級版三大戰略，包含強化平台阻詐措施、掃蕩詐騙集團網絡、聯手夥伴共築防線。在阻詐措施上，在台灣首度推出全球第一個廣告主須先完成實名制驗證，揭露出資者與受益者資訊，針對特定重複行為展開深入調查，掃除名人詐騙廣告，主動識別並移除有害內容。

其次，Meta強力破解不斷演進的詐騙網絡，以專家調查所發現的一系列訊號，調查不法分子及其網絡，以自動化執行系統。並聯手包括數位發展部和刑事警察局，共同鎖定並取締詐騙集團及其網絡，與全球詐騙情報交換平台（Global Signal Exchange）合作，交換國際情報、共同打擊跨境詐騙，2021年起陸續與刑事警察局、台北市電腦公會與 MyGoPen 等持續推廣全民反詐騙教育。

數發部提出監測資料指出，近期整體詐騙廣告的通報數有明顯下降趨勢，Meta平台包含投資詐騙與假冒名人等類型的廣告數量大幅減少，初步統計顯示降幅超過九成。

數發部次長林宜敬指出，數發部肯定Meta的努力，也會持續敦促Meta精進平台上主動防治詐騙的機制，主要是強化對境外廣告主的審查與攔截，降低台灣民眾接觸詐騙內容的風險。

此外，數發部已經決定9月15日起納管Meta旗下的社群媒體Threads，列為追蹤詐騙訊息的平台之一。Simon Milner指出，知道Threads在台灣很熱門，也和MyGoPen合作事實查核。對於數發部政策，Meta正在了解，未來也會說明相關意見，但Meta也會比照IG、FB，讓用戶有安全體驗。