AI機器人產業界 籲政府推動跨域整合
台灣AI機器人產業大聯盟正式成軍，台灣機械公會理事長莊大立表示，台灣在發展AI智慧機器人產業上，應以國家戰略思維的高度來推動產業整合，由政府攜手產業建立自主關鍵零組件體系，並協助業者全球搶市。
工具機暨零組件公會理事長陳伯佳指出，工具機業者正積極由核心零組件供應者，升級為智慧模組與應用整合者，透過關節結構加工、減速模組與伺服控制等關鍵技術，切入高剛性動力模組市場，並結合雲端與應用端資源構建模組平台，實現從精密製造邁向智慧應用的轉型。
台灣雲協理事長吳政忠說，人型機器人是台灣科技產業下一個兆元應用的關鍵布局，台灣雲協特別成立「人型機器人SIG」平台，將以解構技術與生態系、定位市場與定義需求、分工合作與共創作為策略三步曲，推動ICT與機械產業的跨域軟硬體整合。
台北市電腦公會理事長彭双浪強調，台灣擁有從半導體、晶片、感測模組到系統整合的完整ICT優勢，是推動AI機器人產業的最佳基地。機器人應用正擴展至醫療、農業、餐飲、城市治理等多元場域。電腦公會將持續整合AI新創、晶片、雲端與感測資源，透過公會各項平台促進跨域合作，加速技術落地與全球接軌。
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