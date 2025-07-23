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Al機器人產值五年衝兆元 產業大聯盟成軍 打造另一個護國神山

經濟日報／ 記者宋健生吳凱中/台北報導
「台灣AI機器人產業大聯盟」在副總統蕭美琴（前排中）見證下成軍，並宣示2030年AI機器人產業拚兆元產值。記者宋健生／攝影
「台灣AI機器人產業大聯盟」在副總統蕭美琴（前排中）見證下成軍，並宣示2030年AI機器人產業拚兆元產值。記者宋健生／攝影

「台灣AI機器人產業大聯盟」昨（22）日成軍，象徵台灣發展AI機器人產業邁入新里程碑。聯盟也宣布，將透過國產化與國際化，提升產品價值，目標2030年AI機器人產值突破兆元大關，打造台灣另一個護國神山。

台灣AI機器人產業大聯盟由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣雲端物聯網產業協會、台北市電腦公會、台灣區電機電子公會、台灣機械公會與台灣工具機暨零組件公會等六大公協會共同發起成立。

聯盟指出，未來在六個公協會會員的攜手合作下，透過AI機器人關鍵零組件、共用平台、系統整合共同協力，將可真正打造AI機器人生態系，讓國產化機器人落地應用與全球輸出。

昨天的聯盟成立大會，包括副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、國發會副主委彭立沛、國科會政務副主委陳炳宇及經濟部政務次長何晉滄等人都到場見證。

蕭美琴指出，「AI機器人，是下一波工業革命的引擎」，未來將深度應用於空中、地面、水域等各類載具與產業場域，提升工作效率、解決高齡化、照護與缺工等社會挑戰。這場革命不在於取代人力，而是透過人機協作，創造更高價值。

智動協會理事長絲國一指出，機器人是AI技術落地的重要載具，也是Al結合晶片、機械、資通訊與軟韌體等跨領域技術的複合系統。台灣機器人發展至今已具有相當基礎的軟硬體產業鏈，在這個基礎上再加入AI，將可使現有機器人產品升級。

智動協會指出，2024年台灣AI及機器人整體產業產值接近6,600億元，台灣AI機器人產業大聯盟將串聯台灣領航單位，創建AI機器人跨產業平台。聯盟並提出四大願景，包括人才培育、國產自主、應用落地及產值新高。

聯盟並將透過「大競賽」、「大運行」及「大展覽」等三大行動方案落實，在2030年完成四大目標：推動機器人平台規格化、四大核心系統國產化、落實大八領域運行及導入，2030年AI機器人整體產值突破兆元。

另外，新漢（8234）董事長林茂昌指出，人型機器人未來將有機會大量進入人類生活之中，一旦資安防護稍有漏洞，其敏感性有甚於現已被抵制的IP-Camera、無人機、與TikTok等中國大陸產品，所以人型機器人將來必然也是「供應鏈安全」與「友岸外包」的範疇。

達明機器人營運長黃識忠則表示，人形機器人的應用上，成本和智慧化程度是關鍵，才能切入產業界和服務業，長期來看，自動化趨勢不會改變。

AI 達明機器人

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