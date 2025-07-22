達明搶第一棒！8月發表人形機器人 絲國一：台灣應參考瑞士模式

台灣 AI 機器人產業大聯盟22日正式成立，6大公協會宣示攜手打造國產機器人4平台5款機器人，包括自主移動載具、人形、足型、特殊應用型，而事實上，台灣第一具自主研發人形機器人將由達明機器人發表，在8月「2025台北國際自動化工業大展」登場，為台灣機器人產業跨出大步。

達明機器人將發表台灣第一支AI人形機器人，為台灣產業跨一大步。營運長黃識忠出席台灣AI機器人產業大聯盟，他表示，目前人形機器人發展還在非常早期，他也坦言「為人形而人形」未必適合真實工廠環境，人形機器人為保持平衡，在耗電上更反大，使電池續航力僅幾小時，難以達到原先預期長時工作需要，反而是輪型機器人更適合。

他解釋，人形機器人不一定要完全人形（雙足），因為一旦沒電會整個失控，出現安全性問題，對工廠其他勞工會帶來傷害，故若不能克服安全性就不能進工廠，更遑論服務業。

達明將在8月自動化工業展中發表最新人形輪式機器人，具備機器手臂操作及移動性。達明跟輝達（NVIDIA）合作GROOT N1第一代AI模型，現在也已同步合作開發第二代架構GROOT N1.5，黃識忠指出，NVIDIA平台在處理非結構化資料訓練時具有優勢，可以加速推論，補足傳統演算法的不足，故會加強跟NVIDIA合作，加速為下一波產業浪潮做準備。

黃識忠表示，人形機器人的成本跟智慧化程度是兩大挑戰，現階段許多人形機器人的控制仍以遙控而非AI自主決策即時判斷或具學習能力，其實不算是真正的AI機器人，達明目標是建構真正能商業化的智慧機器人平台。

達明表示，其實三臂或雙臂機器人，在軟體架構上都是類似的，去年達明已經發表固定式雙臂機器人，跟輪型人形機器人差異在於後者可以支持產線工作，也能搬運移載，功能性更多元。

AI機器人產業大聯盟的成立，訴求之一是期望機器人平台硬體及關鍵零件規格化，標準化，打造如電腦或半導體的分工體系，達明身為機器人產業最末端「系統品牌業者」，對零件規格通用化怎麼看？達明表示，供應鏈合作是好事，但也要看規格化的共識為何，或許雖各家業者應用不同，但可以共用關鍵零件，有助於降低成本，黃識忠則預期要標準化至少還要5～10年時間。

大聯盟成立日也並提出4大目標:推動機器人平台規格化、4大核心系統（決策系統、驅控系統、感測系統、動力系統）國產化、落實8大領域運行及導入、2030 年 AI機器人整體產值突破兆元。

不過由於大聯盟有6大公協會合作，過去台灣產業聯盟多沒有具體成果，被質疑是否將雷聲大雨點小，且如何跟中國大陸供應鏈競爭？對此台灣雲協(CIAT)理事長吳政忠認為，台灣業者不合作就沒有機會，合作的推動是因應AI與硬體整合的大趨勢，且對台灣成為「民主供應鏈」在資安方面具有優勢。

新漢董事長林茂昌則表示，台灣在人形機器人產業遠落後歐美、中國大陸，對岸已經有超過百家業者，還不斷迭代新品推出，但台灣至今仍未有一個人形機器人。不過他也表示，台灣在人形機器人整機落後，但零組件完全沒有落後，新漢目前做關鍵模組（控制器），他認為人形機器人產業應垂直分工，系統業者可以拿現成模組，聚焦軟體應用及系統組裝，快速推出產品。

台灣智慧自動化與機器人協會理事長、大銀微系統總經理絲國一懇切指出，他上周剛赴瑞士參訪，瑞士人口雖不到台灣一半，但積極吸引全球人才，作為AI創新應用世界級研發基地，包括吸引Google及Amazon在瑞士設立基地，他認為瑞士的作法可以值得台灣參考。

絲國一指出，他們很多零件不自己做，向外拿，但透過鼓勵新創開發軟體創新應用或晶片，切入機器人產業，台灣也可以從差異化、提高附加價值、創新應用及資安功能四方面拉開跟中國大陸的競爭，他透露許多會員都已經各自切入人形機器人產業，但他不便公開說，對台灣機械相關人才都被半導體吸納則感到憂心。

機器人產業也面臨匯率侵蝕獲利，以及關稅衝擊壓力。林茂昌表示，第2季度業績比首季好，但因匯率侵蝕不少，單季仍獲利，但會低於首季，而第3季度預估持平，而因應匯率4月已經漲價5%，後續也會看匯率跟客戶談。黃識忠則表示，非美元訂單會隨匯率反應調整，但美元訂單則仍在觀察，至於關稅部分，目前仍在台灣生產機器人手臂，若台灣關稅過高，內部也會討論評估海外生產基地可能，所幸集團全球製造據點夠多，能夠即時支援。