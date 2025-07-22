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錼創科技中國大陸新據點落腳昆山 MicroLED全球布局再下一城
MicroLED領導廠商錼創科技-KY創（6854）為擴大全球布局與強化在地供應能力，繼2023年在美國成立子公司後，22日宣布中國大陸子公司正式落戶江蘇昆山開發區，專責MicroLED面板零組件與模組的生產製造及銷售。此舉不僅將支援錼創深耕中國大陸市場的客戶需求，更有助於強化區域供應鏈效率並提升在地化服務量能。
錼創指出，此次與昆山開發區的簽約儀式已於今日完成，象徵集團營運版圖邁出重要一步。展望未來，錼創將以技術創新及產業協同為核心，加速推進MicroLED的規模化應用，並期盼攜手合作夥伴共同拓展顯示科技的更多可能性。
除了中國大陸市場外，錼創也預計於今年進一步擴大美國子公司的在地布局，透過提升研發能量與客戶支援體系，以支應北美高端客戶的多元需求。
法人分析，面對MicroLED市場的激烈競爭，錼創仍持續透過技術創新與區域資源整合，力求推動MicroLED技術的應用進程，並為其在產業中建立更穩固的地位，以追求長期成長。
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