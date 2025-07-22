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Ansys Simulation World Taiwan 2025登場倒數 科技業重量級講者也出席

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Ansys年度盛會「Simulation World 2025 台灣用戶技術大會」將於下月登場，聚焦「AI 驅動未來模擬，開啟研發新世代」，進一步揭示半導體設計、矽光子、高效能運算、AI 伺服器等領域的模擬創新應用。圖／Ansys提供
Ansys年度盛會「Simulation World 2025 台灣用戶技術大會」將於下月登場，聚焦「AI 驅動未來模擬，開啟研發新世代」，進一步揭示半導體設計、矽光子、高效能運算、AI 伺服器等領域的模擬創新應用。圖／Ansys提供

全球模擬軟體領導者Ansys（Synopsys和Ansys現已合而為一），將於8月13日在新竹喜來登大飯店舉辦年度盛會「Simulation World 2025 台灣用戶技術大會」，聚焦「AI 驅動未來模擬，開啟研發新世代」，進一步揭示半導體設計、矽光子、高效能運算、AI伺服器等領域的模擬創新應用。本次大會集結Ansys總部高階主管來台分享全球模擬應用趨勢，與台灣科技業的重要領袖共襄盛舉。

本次大會上午主題演講將由Ansys全球客戶卓越副總裁Anthony Dawson打頭陣，帶來模擬技術在跨產業應用中的最新策略與趨勢。Ansys全球技術長Jayraj Nair將深入探討如何透過系統化工程、多物理場模擬與AI加速技術，推動研發流程轉型。Ansys資深研發總監Dr. TianHao Zhang則將聚焦在自動化新時代中，多物理模擬面臨的可靠度挑戰與機會。

活動也邀請台灣科技產業的重量級講者，提供不同的產業觀點。台積電Senior Program Manager顧詩章先生將分享如何透過高效能運算（HPC）強化3D IC模擬效能；鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中先生則將分享矽光子技術於AI資料中心應用中的模擬經驗。國立台灣科技大學產創學院院長邱煌仁特聘教授也將從學研角度出發，探討如何以創新思維因應AI時代的能源挑戰。不僅如此，MediaTek, AMD, Delta Electronics, LITEON, ASE等頂尖科技業專家，也會於大會中帶來能源、光通訊、CPO等趨勢及實際應用案例，為與會者提供跨產業的第一手實戰經驗與前瞻技術觀點，有助於掌握模擬技術在各研發場景中的實際效益。

AI 半導體 科技業

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