Ansys Simulation World Taiwan 2025登場倒數 科技業重量級講者也出席
全球模擬軟體領導者Ansys（Synopsys和Ansys現已合而為一），將於8月13日在新竹喜來登大飯店舉辦年度盛會「Simulation World 2025 台灣用戶技術大會」，聚焦「AI 驅動未來模擬，開啟研發新世代」，進一步揭示半導體設計、矽光子、高效能運算、AI伺服器等領域的模擬創新應用。本次大會集結Ansys總部高階主管來台分享全球模擬應用趨勢，與台灣科技業的重要領袖共襄盛舉。
本次大會上午主題演講將由Ansys全球客戶卓越副總裁Anthony Dawson打頭陣，帶來模擬技術在跨產業應用中的最新策略與趨勢。Ansys全球技術長Jayraj Nair將深入探討如何透過系統化工程、多物理場模擬與AI加速技術，推動研發流程轉型。Ansys資深研發總監Dr. TianHao Zhang則將聚焦在自動化新時代中，多物理模擬面臨的可靠度挑戰與機會。
活動也邀請台灣科技產業的重量級講者，提供不同的產業觀點。台積電Senior Program Manager顧詩章先生將分享如何透過高效能運算（HPC）強化3D IC模擬效能；鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中先生則將分享矽光子技術於AI資料中心應用中的模擬經驗。國立台灣科技大學產創學院院長邱煌仁特聘教授也將從學研角度出發，探討如何以創新思維因應AI時代的能源挑戰。不僅如此，MediaTek, AMD, Delta Electronics, LITEON, ASE等頂尖科技業專家，也會於大會中帶來能源、光通訊、CPO等趨勢及實際應用案例，為與會者提供跨產業的第一手實戰經驗與前瞻技術觀點，有助於掌握模擬技術在各研發場景中的實際效益。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言