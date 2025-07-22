「不影響合作關係」遭數發部重罰1500萬 Meta：欣然接受

數發部打詐，先前重罰Meta新台幣1500萬元，Meta高層今天回應，對處分結果「欣然接受」，並強調與政府機關合作多年，罰鍰不影響雙方持續共享資安情報、打擊跨境詐騙的合作關係；Meta也提及，Threads在台灣的熱門度很高，已和MyGoPen合作事實查核。

Meta今天攜手台北市電腦公會、MyGoPen、台灣數位安全發展協會、數發部數產署、內政部警政署刑事警察局，共同舉辦「全民打詐論壇」。

Meta亞太區及印度公共政策副總裁密爾納（SimonMilner）出席「全民打詐行動論壇」並接受台灣媒體訪問。他表示，根據數發部的監測資料，近期整體詐騙廣告的通報數有明顯下降趨勢，在Meta平台上，包含投資詐騙與假冒名人等類型的廣告，數量也大幅減少，初步統計降幅超過9成。

刑事警察局表示，隨著跨境詐騙網絡持續擴張，詐騙手法從假網購、假投資AI深偽訊息至冒用公務機關名義等日趨複雜，已對社會秩序與民眾財產安全構成重大威脅，因此，政府部門與民間平台攜手合作、共享風險訊息與防制經驗，實屬當務之急。

數發部6月底表示，內政部移送23件涉及違法案件，發現根本原因是Facebook平台廣告服務管理系統缺失，影響層面很廣，不僅涉及內政部移送案件而已，這次對Meta重罰新台幣1500萬元，要求30天內改正，若未改正可連續處罰，這也是數發部2次開罰Meta。

對此，密爾納回應，跟數發部過去幾年攜手合作，臉書與數發部的合作都是「勤勤懇懇」，確實facebook有些問題存在，因為廣告主驗證的關係被罰，感謝數發部扮演的角色，Meta很尊重這一點，也「欣然接受」。

密爾納強調，這不會影響Meta跟數發部和刑事局的合作，都是非常重要台灣政府單位，彼此會共享情報且跨境資安的問題，重點不在罰鍰而是合作關係。

針對外界質疑，臉書可以從詐騙廣告中獲益，密爾納指出，Meta絕對不是會從詐騙廣告獲益，因為這會有不良影響，用戶會有很不好的體驗，Meta花費數十億美元來打擊不法詐騙活動，也有4萬名專家貢獻心力，直接和間接守護資安、防堵海外詐騙的活動。

至於台灣用戶抱怨檢舉自己的帳號被盜後，就無法順利取回，密爾納指出，確實會聽到抱怨聲音，但是帳戶取回要看個人狀況，確實有流程協助用戶取回帳戶，有雙重驗證方式。

目前詐騙廣告的處置仰賴下架和停權，但詐騙集團被下架後又重新出現，他表示，Meta會掃蕩詐騙集團的網路，針對700萬個的類似帳戶下架，而且是鎖定他們IP位置，跟執法單位的合作，例如和東南亞執法機關合作，讓執法單位直接針對實體詐騙園區停水、停電，讓他們沒有通訊能力，從根本解決。

此外，針對Threads的事實查核，他表示，Threads在台灣的熱門度比其他地方都還高，Threads有事實查核功能，和MyGoPen是合作夥伴，但Threads的事實查核現在還是小規模，畢竟這個平台比較新。

數發部先前宣布，考量台灣使用者占比及網路平台被利用在刊登詐騙廣告的風險，確定將Threads納入管理，法遵要求於9月15日起生效，Threads成為數發部詐防條例下，第7個納管的網路廣告平台。

對於數發部要列管Threads，他表示，Meta正在了解，未來有決策可對外說明，基礎建設上都是要讓用戶有安全體驗，在Threads上用戶檢舉，和IG、FB一樣，都會有專家來檢視和處理。