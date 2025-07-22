AXT恢復磷化銦基板出口 磷化銦磊晶三強第3季營運轉強

供應鏈消息指出，受惠中國大陸鬆綁出口限制，全球最大磷化銦（Inp）基板供應商AXT近期開始恢復出貨，目前包括英特磊IET-KY（4971）、全新、聯亞等磷化銦磊晶三強都正在積極進口基板料源，預估第3季出貨動能將明顯轉強，並緩解原先供應吃緊的問題。

據悉，由於目前輝達（NVIDIA）的GB200在第3季處於放量階段，GB300也即將在第4季開始試產，市場對光通訊模組的需求只會越來越強烈，而磷化銦是光通訊晶片不可或缺的原材料，因此扮演吃重角色，隨著供應順暢後，磊晶廠出貨動能也會同步提升，挹注業績吃補。

全新指出，先前因中國大陸官方限制磷化銦出口，造成許多基板廠無法供貨，導致磊晶廠無料可用，進而影響業績表現，如今總算恢復料源供應，目前產線正日以繼夜趕工出貨，藉此全力滿足客戶需求，估本季營運表現也將快速回溫。

中國大陸為全球磷化銦最大供應國，佔比約六成，其次為德國、日本與美國，而磷化銦基板前三大供應商分別是美商AXT、日本住友電工以及法國II-VI；其中，AXT市佔率高達六至七成，主要生產基地位於中國大陸，也是多數磊晶廠的原料來源供應商。

業界人士指出，磷化銦因具備飽和電子漂移速度高、抗輻射能力強、導熱性好、光電轉換效率高以及禁帶寬度高等諸多優點，成為AI伺服器高速傳輸新寵兒，但本身因技術限制，有高度寡占且供應偏少的產業特性，且基板到磊晶的過程中，也有不少技術門檻與專利壁壘，造成量產難度較高，隨著AI興起，近年來需求開始爆發，遂成為國內各家磊晶廠積極爭搶的新藍海市場。

因應市場商機擴大，包括英特磊、聯亞、全新都已在先前法說會中，強調將積極擴大磷化銦磊晶產能，藉此全力滿足客戶需求；其中，英特磊美國新廠二期將在7月動工，估明年度完工，而聯亞近期已陸續擴充磊晶產能，預估產量將在未來數月持續提升，全新則持續添購新機台擴大產能。