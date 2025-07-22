竹科攜手國際創投 鏈結精準醫療商機
為強化生醫產業國際鏈結與創新能量，新竹科學園區管理局22日在新竹生醫園區舉辦「健康產業新未來：精準醫療技術媒合交流會」，邀請Wavemaker 360、Larta Institute、TCA Venture Group等美國洛杉磯創投機構代表團參訪，並與安奕、捷絡、醫華、瀚生、利優、鈦隼等園區廠商進行技術展示與商洽媒合，帶動國際資源鏈結與潛在投資機會。
今天參與的創投團隊來自美國洛杉磯，主要關注數位健康、醫療設備、生醫影像與高齡科技等領域。媒合活動聚焦精準醫療，藉由實地交流與產品展示，深入了解竹科生醫創新的應用現場與臨床接軌情況，現場展示的技術成果涵蓋精準醫療的關鍵應用環節，從手術前的智慧診斷、治療階段的個人化藥物傳輸，到疾病監測所需的AI病理影像分析與血液檢測技術，充分展現竹科業者在精準醫療領域的技術深度與商轉潛力，預計可促成超過15場次一對一深度交流，為後續投資與技術落地奠定合作基礎。
新竹科學園區管理局副局長游靜秋表示，竹科在半導體、ICT與生醫領域具備完整的產業聚落，具備高度的技術整合優勢。本次媒合活動除了讓創投團隊深入認識園區業者，也為精準醫療發展引入國際夥伴與應用場景，有助於加速新創技術的國際鏈結與市場導入。
新竹生醫園區發展蓬勃，目前已核准87家廠商進駐，總投資金額超過新臺幣620億元，為滿足廠商需求，竹科管理局刻正辦理第四生技大樓前導作業，未來也將協助業者鏈結各項資源，推動竹科生醫產業邁向未來黃金十年。
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