綠色AI包容性人才發展 探討數位科技轉型合作契機
全球邁向淨零碳排與永續發展，勞動部勞動力發展署22日辦理「啟動綠色未來：AI與包容性人才發展國際論壇」，匯聚公私部門及國際合作夥伴，共同探討AI在綠色產業與人才發展中的潛力與挑戰，為推動跨國、跨領域之人才培訓交流與創新合作提供重要政策參考。
勞發署副署長陳世昌於開幕致詞時表示，為延續落實對於綠色轉型與國際合作的長期承諾，藉由本次論壇邀請泰國、智利、秘魯、菲律賓代表分享最佳實踐與政策建議，強化綠色人才的培育方針，使勞動力具備轉型綠色經濟的必要技能，確保弱勢群體獲得綠色轉型就業管道。
勞發署強調，隨著國際間對綠色產業與政策布局日益重視，打造具包容性與前瞻性的技能訓練體系勢在必行。未來將持續深化與合作夥伴的連結，強化國際人才資源網絡，為全球綠色轉型鋪設堅實的人才基礎。
會中針對AI技術在綠色轉型應用及其對勞動市場造成的挑戰、公私協力降低勞動力轉型發展中的技能落差、促使邊緣性群體獲得綠色轉型就業管道等面向進行深入交流。
本次國際論壇之國內外專家學者討論熱烈，共同探討綠色人才培育方針，對強化國際職訓機構間合作提出建議，亦為我國提供未來培育人才之重要政策參考。
為了迎接未來綠色產業對人力的龐大需求，勞發署將持續透過多元化職業訓練與綠能產業專區的職缺媒合，積極協助勞工轉型升級。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言