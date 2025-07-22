綠色AI包容性人才發展 探討數位科技轉型合作契機

全球邁向淨零碳排與永續發展，勞動部勞動力發展署22日辦理「啟動綠色未來：AI與包容性人才發展國際論壇」，匯聚公私部門及國際合作夥伴，共同探討AI在綠色產業與人才發展中的潛力與挑戰，為推動跨國、跨領域之人才培訓交流與創新合作提供重要政策參考。

勞發署副署長陳世昌於開幕致詞時表示，為延續落實對於綠色轉型與國際合作的長期承諾，藉由本次論壇邀請泰國、智利、秘魯、菲律賓代表分享最佳實踐與政策建議，強化綠色人才的培育方針，使勞動力具備轉型綠色經濟的必要技能，確保弱勢群體獲得綠色轉型就業管道。

勞發署強調，隨著國際間對綠色產業與政策布局日益重視，打造具包容性與前瞻性的技能訓練體系勢在必行。未來將持續深化與合作夥伴的連結，強化國際人才資源網絡，為全球綠色轉型鋪設堅實的人才基礎。

會中針對AI技術在綠色轉型應用及其對勞動市場造成的挑戰、公私協力降低勞動力轉型發展中的技能落差、促使邊緣性群體獲得綠色轉型就業管道等面向進行深入交流。

本次國際論壇之國內外專家學者討論熱烈，共同探討綠色人才培育方針，對強化國際職訓機構間合作提出建議，亦為我國提供未來培育人才之重要政策參考。

為了迎接未來綠色產業對人力的龐大需求，勞發署將持續透過多元化職業訓練與綠能產業專區的職缺媒合，積極協助勞工轉型升級。