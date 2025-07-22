Meta推2025全民防詐教育計畫 捐百萬元給MyGoPen、TDSDA助力民眾防詐

網路詐騙全球猖獗，台灣積極打詐，近期也重罰廣告資訊揭露不夠明確的Meta。Meta亞太區公共政策副總裁 Simon Milner訪台，強調過去兩年政府、電信業者、相關產業都積極打詐，亞洲地區包括印度、東南亞、澳洲、日本、台灣等國家地區也強積極防詐。他並公布2025 Meta全民防詐教育計畫，包括和內政部、事實查核業者MyGoPen、台北市電腦公會（TCA）台灣數位安全發展協會（TDSDA）共同開發小遊戲，寓教於樂學習防詐知識；並捐贈100萬元給MyGoPen 和台灣數位安全發展協會，開發並經營「AI識詐小幫手」，這項服務基於Llama的語言模型，希望協助用戶強化對詐騙的警覺。

Simon Milner指出，2019年已經提出提升數位素養，今年全新推出的Meta全民防詐教育計畫，希望提升台灣民眾防詐素養。他強調，Meta積極與台灣政府、公民團體合作，從去年3月到今年6月間，在台灣移除了430萬則詐騙廣告，在全球封鎖700多萬個詐騙帳號。

他公布Meta將以三大核心策略打擊詐騙，包括強化平台防詐措施、掃蕩詐騙集團網絡、攜手夥伴共築防線。

在強化平台防詐措施方面，因詐騙已經全球化，Meta發現大量帳號來自緬甸、柬埔寨的詐騙園區，因此加強防堵詐騙帳號與廣告。除了在台灣推出全球第一個廣告主驗證機制，避免違規廣告主發布詐騙訊息外，也會監視用戶行為訊號，會看到不法分子進行愛情或投資詐騙，誘騙被害人到LINE聊天室私聊，會限制高風險帳號，並且用面部辨識偵測去抓偽冒名人廣告。

他強調，與政府部門積極掃蕩詐騙集團網絡，與執法機關合作調查相關網絡、找出不法帳號，並擴大偵測和設計反制機制

第三項是與台灣政府緊密合作打詐，與跨境夥伴共築聯合防線，並推動全民防詐教育。現在Meta和台灣的數位發展部、內政部警政署刑事警察局合作以外，並和全球詐騙情報交換平台、全球防詐聯盟聯合打擊跨境詐騙，推動全民防詐教育，在台灣推出新的2025防詐計畫。